מבזקים נוספים
מורים עם אקדחים שלופים: הסרטון שעורר סערה
סרטון מאימון של משרד השריף באה"ב מציג אנשי צוות חינוכי כשהם מתאמנים בשימוש בנשק תחת הדרכת שוטרים | יורה יורה (חדשות בעולם)דני שפיץ
יהודי צרפתי הגיע לטיול באלפים - מה שהמוכרת אמרה לו הותיר אותו בהלם | המשטרה חוקרת
סרטון שמסעיר את הרשתות החברתיות מציג את הרגע בו יהודי צרפתי מותקף מילולית על ידי אנטישמית בעלת דוכן שאמרה לו: "אתם יותר מדי זה מעצבן אנשים" | לאחר ימים, המשטרה פתחה בחקירה (חדשות)כיכר השבת
נהג אוטובוס בירושלים נתפס כשהוא נוהג תחת השפעת סמים
משטרת ישראל עיכבה נהג אוטובוס ציבורי בחשד לנהיגה תחת השפעת סמים בירושלים - האוטובוס נאסר לשימוש (משטרה)קובי רוזן
היועמ"שית לבג"ץ: הממשלה הבאה תכריע על ועדת החקירה ממלכתית
בעמדה שהוגשה לבג"ץ הציעה היועמ"שית לאפשר למדינה למסור עדכון נוסף על הקמת ועדת חקירה ממלכתית רק לאחר הקמת הממשלה הבאה, בעקבות הבחירות לכנסת ה-26 (משפט)משה כהן
ג'יהאדיסט מתון? חייליו של ג'ולאני צורחים: "מוות ליהודים, נזיל את דמכם לנהרות" | תיעוד
אחמד א-שרעא, הג'יהאדיסט לשעבר המכונה אבו מוחמד אל ג'ולאני נחשב לדמות פרגמטית הזוכה ליחס חיובי מצד המערב - כולל מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעצמו | אלא שתיעוד שעלה לרשתות החברתיות מציג את חייליו כשהם קוראים לרצוח יהודים ו"להזיל את דמם לנהרות" | תיעוד שמספר הכל (בעולם)כיכר השבת
הסיוט של ישראל: האם מנהיג באל-קאעידה לשעבר בדרך לפצצה גרעינית?
18 חודשים לאחר המהפך בדמשק, העולם מתעורר למציאות מצמררת: טונות של חומר גרעיני נחשפו בסוריה תחת שלטונו של אבו מוחמד אל-ג'ולאני | בעוד המשטר מתעקש על "מטרות שלום", מומחים מזהירים: "הם מרגישים בנוח מדי, מהר מדי" (חדשות בעולם)דני שפיץ
לראשונה: המלכה חושפת את מאחורי הקלעים של מחלת בעלה המלך | "זה לא היה קל"
המלכה קמילה חושפת את מה שהתרחש מאחורי הקלעים לאחר שנודע למשפחת המלוכה את דבר מחלתו של בעלה המלך צ'ארלס השלישי | "זה לא היה קל להסתיר את זה מהציבור" אמרה קמילה (חדשות)ישראל גראדווהל
סין בנתה את תחנת הרכבת הגדולה בעולם: והיא פשוט בלתי נתפסת
1.22 מיליון מ"ר, 170 מגרשי כדורגל, 29 רציפים ושמונה קומות: צ'ונגצ'ינג מזרח בסין הפכה לאחת מתחנות התחבורה המרשימות בעולם – ולא פחות מדהים הוא המקום שבו היא נבנתה: על שטח הררי שעבר חציבה ושינוי מאסיבי (חדשות בעולם)דני שפיץ