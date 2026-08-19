2 נפגעים קל לאחר שאיפת חומר מסוכן בקריית גת

יו"ר מפלגת 'ביחד' נפתלי בנט הציג בכנס מיוחד את תפיסת הביטחון של מפלגת "ביחד" שבראשותו, וטען כי "יכולות AI יהיו חשובות יותר אפילו מנשק גרעיני", הוא הצהיר כי ישנה את המשוואה בצפון - "אם חיזבאללה יורה עלינו - אנחנו פוגעים באיראן", וכמובן שב ותקף את המגזר החרדי (פוליטי)

יוני גבאי