2 נפגעים קל לאחר שאיפת חומר מסוכן בקריית גת

מבזקים נוספים
ההגרלה האגדית יצאה לדרך! מי לא רוצה לזכות ב-3 שנות רוגע כלכלי?!
כבר 12 שנים ברציפות! מצילים חיים, וזוכים ב-3 שנים מלאות של רוגע כלכלי אמיתי! - משכורת חודשית, רכב משפחתי 7 מקומות יוקרתי, מטבח חדש וחבילת שיפוץ לבית. והשנה: יש גם "אקסטרה" (חרדים)אסף מגידו
אחותו של לינדזי גרהאם נשאלה שאלה בעימות - וענתה בכנות מפתיעה במיוחד
אחותו של לינדזי גרהאם, דארלין גרהאם המתמודדת לתפקיד בדרום קרוליינה במקומו, השתתפה אתמול בעימות טלוויזיוני לקראת הפריימריז הרפובליקני על כסאו המיותם | גרהאם נשאלה שאלה, ובמקום לענות כמו פוליטיקאית היא פשוט אמרה: "אני לא מתמצאת בתחום הזה" | צפו בתיעוד (בעולם)כיכר השבת
מזונות לכל בחור במאור פנים; כך פתח האדמו"ר האשדודי את זמן אלול בישיבתו
האדמו"ר מטשארנאביל פתח את זמן אלול בהיכל ישיבתו הרמה באשדוד בשיחת חיזוק שנשא בפני בחורי החמד | לאחר השיחה חלפו כלל הבחורים מול פני הקודש לקבלת ברכתו וכן מיני מזונות (חסידים)חיים רוזנבוים
לעיני הילדים; הרבי פצח בריקוד נלהב עם הנגידים בהרי הקאנטרי
ביקור הוד ערך השבוע האדמו"ר מסאטמר במחנות הקיץ של החסידות בהרי הקאנטרי | במהלך היום ירה האדמו"ר אבן הפינה לבניין הענק, ופצח במחול נלהב עם הנגידים | בהמשך פנה האדמו"ר לביקור מיוחד במחנה הקיץ של הבנות, שם נשא שיחת קודש |סיקור נרחב (חסידים)חיים רוזנבוים
"ראש חודש אלול ציטערט אפילו א פיש אין וואסער"
החוקר הנודע איגנאץ ברנשטיין תיעד את הנוסח "ראש חודש אלול ציטערט אפילו א פיש אין וואסער", כינה את האמרה "פתגם ישן" - וייחס את מקורה לא לבית המדרש הגדול בעיר (היסטוריה)ישראל שפירא
תפיסת הביטחון החדשה של נפתלי בנט: "לפרק את המדינה החרדית"
יו"ר מפלגת 'ביחד' נפתלי בנט הציג בכנס מיוחד את תפיסת הביטחון של מפלגת "ביחד" שבראשותו, וטען כי "יכולות AI יהיו חשובות יותר אפילו מנשק גרעיני", הוא הצהיר כי ישנה את המשוואה בצפון - "אם חיזבאללה יורה עלינו - אנחנו פוגעים באיראן", וכמובן שב ותקף את המגזר החרדי (פוליטי)יוני גבאי
נכנסה בשביל טראמפ לבגאז' וכותבת את הפוסטים שלו: נטלי הארפ, אשת הצללים
נטלי הארפ, אשת הצללים של דונלד טראמפ היא האישה הכי חזקה בוושינגטון, שלא היססה להיכנס בשבילו לבגאז' של רכב כשהתברר שאין מקום במושבים | הארפ היא גם זו שכותבת את הפוסטים של נשיא ארה"ב בזמן שהוא מקריא לה מילה במילה | האשה הכי חזקה בוושינגטון (בעולם)ישראל גראדווהל
מורים עם אקדחים שלופים: הסרטון שעורר סערה
סרטון מאימון של משרד השריף באה"ב מציג אנשי צוות חינוכי כשהם מתאמנים בשימוש בנשק תחת הדרכת שוטרים | יורה יורה (חדשות בעולם)דני שפיץ