קונסוליה איראנית מגיבה לטראמפ: קליפורניה חלק מאיראן

מבזקים נוספים
1,000 שקל על פעולה שרבים עושים ממילא: ההטבה שכדאי להכיר
פותחים חשבון חדש? בבנק הפועלים מציעים למצטרפים מענק של עד 1,000 שקל. בדקנו מה עומד מאחורי ההטבה ואיך מקבלים אותה (כלכלה)אסף מגידו
12,500 שקל בכל חודש, רכב ושיפוץ: ההגרלה שחזרה וגורמת להסתערות
משכורת חודשית, רכב משפחתי ושיפוץ לבית כבר מחכים לזוכה אחד - והשנה נוסף לפרס מסלול שיכול להכניס לחשבון עוד 120 אלף שקל. כל הפרטים על ההגרלה שחוזרת בפעם ה-12 (חרדים)אסף מגידו
רגע אחרי הפריימריז: בליכוד נערכים להגשת הרשימה לכנסת
מועמדי הליכוד עד מקום 80 התבקשו להשלים את כתבי ההסכמה למועמדות • ניתן לחתום במשכן הכנסת, בפקס או באופן דיגיטלי | המהלך מגיע מיד לאחר השלמת הפריימריז (פוליטי מדיני)דוד הכהן
תיעוד ממבצע משולב של שב"ס: פשיטות בכלא נגד ארגוני פשיעה | צפו
כוחות מיחידת 'מצדה' ו'מעוז' פשטו על מתקני כליאה ועל מפוקחים באיזוק אלקטרוני • נתפסו סמים, דוקרנים וכדורים רפואיים | המאבק בארגוני הפשיעה בתוך חומות הכלא (משטרה)קובי רוזן
איפה הסולם? הפרט המוזר ב־F-35 שמסקרן את חובבי התעופה
טייס ה-F-35 מטיס את אחד ממטוסי הקרב המתקדמים בעולם , אבל דבר אחד פשוט אין לו (חדשות בעולם)דני שפיץ
פועל נפצע קשה לאחר נפילה מגובה 9 מטרים בקדימה צורן
גבר כבן 30 נפצע קשה הצהריים (12:03) לאחר שנפל מגובה של כ-9 מטרים במהלך עבודתו באתר בניה ברחוב עמק החולה בקדימה צורן. הפועל סובל מחבלה רב מערכתית. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים מאיר.קובי רוזן
הרמטכ"ל זמיר ביקר בכוחות צה"ל בדרום סוריה
הרמטכ"ל הרצי הלוי ביקר היום בלוחמי צה"ל הפועלים בדרום סוריה. הביקור נתפס כמסר לנשיא סוריה בשאר אל-אסד ולנשיא טורקיה ארדואן.כיכר השבת
ברחוב תרפ"ט | הרבי מצאנז קיבל את קהל חסידיו בבית הכנסת העתיק
לקראת ימי הרחמים והרצון הגיע האדמו"ר מצאנז לפקוד את עדת מרעיתו המתגוררים בעיה"ק צפת | האדמו"ר קיבל קהל בבית הכנסת העתיק של החסידות ברחוב תרפ"ט, לפני כן התפלל הרבי תפילת ערבית וערך טיש לחיים מיוחד לבני הקהילה (חסידים)חיים רוזנבוים