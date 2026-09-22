מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00

מבזקים נוספים
כאב ראש לנתניהו: אלו התיקים שדורשים בן גביר כתנאי לכניסתו לממשלה
דרישות עוצמה יהודית לממשלה הבאה: תיק הביטחון לבן גביר ותיק המשפטים לגוטליב | שורת רפורמות מרחיקות לכת במערכות הביטחון והמשפט | כך יפרק בן גביר את בג"ץ (חדשות)קובי ישראל
הלם בטאהש; הגבאי המסור זצ"ל שהעביר את ברכת הרפואה שלו, נפטר בפתע פתאום
הלם ואבל כבד בחסידות טאהש שבקנדה: גבאי בית המדרש הגדול, הרה"ח ר' אליהו שפיטצער זצ"ל – שנודע בסיפור המופלא בו העביר את ברכת הרפואה שקיבל מהרבי מטאהש זי"ע לטובת האדמו"ר מויז'ניץ – התמוטט בעיצומו של יום הכפורים והשיב את נשמתו לבוראו בגיל 81 | המנוח ז"ל הותיר אחריו שורת מעשי חסד אדירים וקהילה שלמה דואבת (דיין האמת)חיים רוזנבוים
צעיר כבן 30 נפצע קשה באירוע אלימות באום אל פחם
צעיר כבן 30 נפצע במצב קשה ולא יציב באירוע אלימות באום אל פחם. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום במרחב גלבוע בשעה 18:00. הפצוע הובא למרפאה מקומית, שם חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק עם פציעה חודרת.קובי רוזן
רוכב קטנוע נפצע קל בתאונה עם רכב פרטי בבני ברק
רוכב קטנוע בן 41 נפצע באורח קל בתאונה עם מעורבות רכב פרטי ברחוב טבריה בבני ברק. הרוכב נחבל בפלג גופו העליון. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה.קובי רוזן
טראמפ באו"ם: "אני מקווה שאירופה יודעת שאיראן יכולה להגיע אליהם; יש לי החלטה לקבל"
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נאם היום בעצרת השנתית של האו"ם כמדינה המארחת, מיד אחרי נשיא ברזיל לולה | הנשיא התייחס לנושא המלחמה באיראן, הזכיר את השבעה באוקטובר, והילל את מצבה של ארה"ב תחת נשיאותו | נשיא ארה"ב: "יש לי החלטה חשובה לקבל בנוגע לאיראן" (בעולם)כיכר השבת
לקיים בנו חכמי ישראל; רבה הישיש של בית שמש פונה לבית החולים
דאגה בעיר בית שמש: זקן רבני הערים בישראל ורב העיר, הגאון רבי שמעון ביטון, התמוטט בביתו ופונה לבית החולים ︎| שמו לתפילה: רבי שמעון בן מימה בתוך שאר חולי ישראל (חרדים)חיים רוזנבוים
אירוע קשה בבני ברק: דופן של סוכה נפלה מגובה עצום על תינוקת כבת שנה
חובשי איחוד הצלה הגיעו לזירה בבני ברק לאחר שפלטה מהסוכה נפלה על פעוטה כבת שנה, בת למשפחה חרדית בעיר | הפלטה נפלה מהבוידעם בזמן שהמשפחה עסקה בבניית הסוכה (חדשות)כיכר השבת