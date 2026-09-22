מבזקים נוספים
טראמפ באו"ם: "אני מקווה שאירופה יודעת שאיראן יכולה להגיע אליהם; יש לי החלטה לקבל"
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נאם היום בעצרת השנתית של האו"ם כמדינה המארחת, מיד אחרי נשיא ברזיל לולה | הנשיא התייחס לנושא המלחמה באיראן, הזכיר את השבעה באוקטובר, והילל את מצבה של ארה"ב תחת נשיאותו | נשיא ארה"ב: "יש לי החלטה חשובה לקבל בנוגע לאיראן" (בעולם)כיכר השבת
לקיים בנו חכמי ישראל; רבה הישיש של בית שמש פונה לבית החולים
דאגה בעיר בית שמש: זקן רבני הערים בישראל ורב העיר, הגאון רבי שמעון ביטון, התמוטט בביתו ופונה לבית החולים ︎| שמו לתפילה: רבי שמעון בן מימה בתוך שאר חולי ישראל (חרדים)חיים רוזנבוים
אירוע קשה בבני ברק: דופן של סוכה נפלה מגובה עצום על תינוקת כבת שנה
חובשי איחוד הצלה הגיעו לזירה בבני ברק לאחר שפלטה מהסוכה נפלה על פעוטה כבת שנה, בת למשפחה חרדית בעיר | הפלטה נפלה מהבוידעם בזמן שהמשפחה עסקה בבניית הסוכה (חדשות)כיכר השבת
כבר 10 מיליון צפו: היוטיובר פרסם סרטון מסית נגד חרדים בערב יום כיפור
זמן קצר לפני כניסת צום יום כיפור, פרסם היוטיובר סרטון העוסק במוסדות חרדיים בניו יורק וצבר מיליוני צפיות. הסרטון מציג האשמות על הונאה לכאורה בתוכניות סבסוד ממשלתיות, זאת מספר חודשים לאחר שמדינת ישראל מנעה את כניסתו וגירשה אותו מנתב"ג עקב פעילותו המסיתה (חרדים, בעולם)יאיר טוקר
"ראיתי את המחבל יורה מול העיניים": החרדי שנכח בפיגוע הקטלני משחזר את רגעי האימה
עדות מצמררת של תושב מודיעין עילית שהיה במעיין בזמן הפיגוע | האמת הכואבת של מדריך הכושר ששקל 110 קילו עם טיפ שיכול להציל לכם את החיים | הנוסחה הכלכלית שתציל אתכם ממינוס בסוכות | האם עדיף הלוואה או פריסה לתשלומים | והסודות המאחורי הקלעים של בית הכנסת הגדול | 3 ראיונות מרתקים (דבר ראשון)משה מנס
"חילצנו את כל החטופים חיים ומתים, אף אחד לא חשב שנצליח, אנשים רקדו ברחובות"
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פתח כעת את נאומו בעצרת השנתית של האו"ם | הנשיא צפוי להתייחס להאשמה של האו"ם סביב המלחמה באיראן, המצב במצרי הורמוז וסוגיות מדיניות בוערות | צפו בשידור החי (בעולם)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
"יש לי החלטה קשה לקבל כעת, להשמיד את איראן ולשלוח אותה לגיהינום - או שיהיה הסכם"
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פתח כעת את נאומו בעצרת השנתית של האו"ם | הנשיא צפוי להתייחס להאשמה של האו"ם סביב המלחמה באיראן, המצב במצרי הורמוז וסוגיות מדיניות בוערות | צפו בשידור החי (בעולם)כיכר השבת