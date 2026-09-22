נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נאם היום בעצרת השנתית של האו"ם כמדינה המארחת, מיד אחרי נשיא ברזיל לולה | הנשיא התייחס לנושא המלחמה באיראן, הזכיר את השבעה באוקטובר, והילל את מצבה של ארה"ב תחת נשיאותו | נשיא ארה"ב: "יש לי החלטה חשובה לקבל בנוגע לאיראן" (בעולם)

כיכר השבת