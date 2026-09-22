מבזקים נוספים
צה"ל עצר שני חשודים שחדרו בגבול המזרחי בגזרת הבקעה
תצפיות צה"ל זיהו תנועה חשודה במרחב הגבול המזרחי בגזרת הבקעה. כוחות צה"ל, מג"ב איו"ש ושוטרי מחוז ש"י פתחו במרדף אחר החשודים. תוך זמן קצר נעצרו שני חשודים שהועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.ב. ניסני
הנשיא מקרון באמירה מנותקת: חמאס מעולם לא פעלה ב"גדה המערבית"
נשיא צרפת עמנואל מקרון התייחס במהלך נאומו בעצרת הכללית של האו"ם למתרחש ביהודה ושומרון, ובמהלך דבריו טען כי חמאס מעולם לא פעל באזור | מקרון אמר: "רק תסתכלו על מה שמתרחש בגדה המערבית. יום אחר יום אנחנו עדים להפרות. ובשם מה? חמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית" (בעולם)דניאל הרץ
נערה בת 17 נפגעה בינוני בתאונה בין אופנוע לרכב במודיעין
נערה בת 17 נפגעה במצב בינוני בתאונת דרכים בין אופנוע לרכב בשדרות החשמונאים במודיעין. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום במרחב איילון בשעה 22:38. חובשים ופרמדיקים פינו את הנערה לבית החולים שמיר-אסף הרופא עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
שלטי הבחירות של איזנקוט שהכעיסו את ראש העיר: הסיפור המלא
ראש עיריית ערד יוצא נגד קמפיין הבחירות של איזנקוט, שלטענתו כלל תליית מודעות באופן לא חוקי על מבנה ציבור. העירייה הודיעה כי השלטים יוסרו והמעורבים ייקנסו • מעיין הבהיר: ״לא נאפשר הפרות של חוקי תעמולת הבחירות״ • במפלגת ׳ישר׳ טרם הגיבו (פוליטי, בארץ)קובי ישראל
חרדה ביוון: חיפושים אחר ישראלי שיצא לטייל - ואבד עמו הקשר
דאגה ביוון: עמי יוגב, מטייל ישראלי בן 46, יצא ככל הנראה ביום ראשון האחרון לטפס על הר האולימפוס, ומאז אבד עמו הקשר | משרד החוץ: "פועלים לסייע ככל הניתן באיתור הישראלי מנותק הקשר ביוון" (בעולם)חזקי שטרן
ויטקוף וקושנר נפגשו עם שר החוץ האיראני בניו יורק
נציגים אמריקאים בכירים נפגשו במשך שלוש שעות עם שר החוץ האיראני עראקצ'י בניו יורק. הנשיא טראמפ הכריז על הפגישה בין סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר למשלחת האיראנית.כיכר השבת
הנשיא מקרון באמירה מנותקת: חמאס מעולם לא פעלה ב"גדה המערבית"
נשיא צרפת עמנואל מקרון התייחס במהלך נאומו בעצרת הכללית של האו"ם למתרחש ביהודה ושומרון, ובמהלך דבריו טען כי חמאס מעולם לא פעל באזור | מקרון אמר: "רק תסתכלו על מה שמתרחש בגדה המערבית. יום אחר יום אנחנו עדים להפרות. ובשם מה? חמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית" (בעולם)דניאל הרץ
״נחתוך לכם את האצבעות״: יוסף חדאד קיבל איומים ברצח - כך הוא הגיב
פעיל ההסברה ומועמד מספר 2 במפלגת ׳עמך ישראל׳ קיבל הערב שורת מיילים ובהם איומים מפורשים על חייו, שלטענת המפלגה נשלחו מגורמים הקשורים למשטר האיראני • חדאד בתגובה: ״זה לא הפחיד אותי בעבר ולא מפחיד אותי היום, להיפך, זה מחזק אותי״ (בארץ)קובי ישראל