זיכרונות אישיים: כשהרבי מליובאוויטש בכה בקול באמצע שמחת תורה

הקברניט וטייס המשנה מטיסת פליי דובאי הועברו לאמירויות בליווי צוות ביטחוני אמירותי | ישראל צפויה להיות מעורבת גם היא בחקירה, במסגרת שיתוף הפעולה הביטחוני והמודיעיני בין ירושלים לאבו דאבי (בעולם)

אריה רוזן