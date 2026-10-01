זיכרונות אישיים: כשהרבי מליובאוויטש בכה בקול באמצע שמחת תורה

מבזקים נוספים
ישראל תשתתף בחקירה? הטייס שניסה להשתלט על המטוס הועבר לאמירויות
הקברניט וטייס המשנה מטיסת פליי דובאי הועברו לאמירויות בליווי צוות ביטחוני אמירותי | ישראל צפויה להיות מעורבת גם היא בחקירה, במסגרת שיתוף הפעולה הביטחוני והמודיעיני בין ירושלים לאבו דאבי (בעולם)אריה רוזן
סולברג הורה לבן גביר להסיר את הסרטון בו הוא מודיע למחבל: "אני אהרוג אותך"
יו״ר וועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להסיר סירטון בו הוא נפגש עם הארכי מחבל חסאן סאלמה | בן גביר בתגובה: "החלטה תמוהה ביותר" (בארץ)משה בשן
בהשתתפות הרה"צ מבעלזא; המונים בהכנסת ס"ת לביהמ"ד של הצדיק ממאקווא
המוני תושבי קריית אתא לצד רבים מחסידי מאקאווא חגגו השבוע בהכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגה"צ גאב"ד מאקאווא | בראש הרבנים שהשתתפו נצפה חתנו, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח מבעלזא, לצד רבנים נוספים ממרחבי הצפון | לאחר הכנסת הספר לתיבת ארון הקודש, הסבו הקהל לסעודת מצווה בסוכה הגדולה אשר במרכז החסידות בעיר (חסידים)חיים רוזנבוים
יממה לאחר חשיפת ״כיכר השבת״: וואטסאפ החלה לחסום קבוצות דרייברים
לאחר חשיפת ״כיכר השבת״ על המהלך להעברת מערכות הדרייברים לטלגרם, ביממה האחרונה נרשמה התפתחות משמעותית: קבוצות הדרייברים הגדולות בשוק הושעתו על ידי וואטסאפ • בענף חוששים מחסימות נוספות ומתחילים להעביר את פעילות הבוטים לטלגרםקובי ישראל
רבי אלימלך הקפיץ את הירושלמיים בסוכה הענקית של באיאן
אלפי תושבי ירושלים והמוני אורחים מכל הארץ ואף רבים מחו"ל, נהרו אמש אל הסוכה הגדולה בחצה"ק באיאן, למעמד 'שמחת בית השואבה', שערך המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן | במשך שעות ארוכות התעלו האלפים לקול שירתו של המשפיע כשהוא משלב תוך כדי פנינים יקרים מהחג | לקראת סיום המעמד פצח המשפיע בריקוד עם לפידי אש | א. אייזנבאך מגיש גלריה (חסידים)חיים רוזנבוים
"שרשרת של ניסים": נתניהו תיאר את אירועי טיסת האימים בסוכת הכנסת | צפו
ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים בסוכת הכנסת באירוע שנערך יחד עם בכירי מערכת הביטחון | במהלך הדברים תיאר רה"מ את השתלשלות העניינים בניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי (בארץ)קובי ישראל
האדמו"ר החריף לצד גאוני עולם החסידים, ריתקו את החסידים ב'ריתחא דאורייתא'
"לא ניתנו מועדים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בדברי תורה" – לשעות של קורת רוח זכו מאות המשתתפים במעמד ריתחא דאורייתא בבית המדרש הגדול סקווירא בירושלים • בראשות הגאונים הגדולים: האדמו״ר מדז׳יקוב, הרה״ג רבי יצחק דוד אלתר בנו של האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זי"ע, והרה״ג רבי משה פרידמן מרבני ויז'ניץ (חסידים)חיים רוזנבוים