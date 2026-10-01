עדיין אין אישור סופי - להוציא ל'פועל' את מה שנגזר על האדם. רק בחצות ליל הושענא רבה נמסרים ה'פתקים' ועד חצות - ניתן לעורר רחמי שמים לשנות את גזר הדין! | מאמר מיוחד (חסידים)

ורד שאלתיאל