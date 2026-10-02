מאות בחורי ישיבות הגיעו לפנות בוקר לתחנת הדלק פז־הירקון לאחר ניסיון לעצור בן ישיבה ולהעבירו לידי המשטרה הצבאית. בתוך דקות ספורות הצליחו הבחורים לחלץ אותו, חסמו את דרך נמיר ופצחו בריקודים ובשירה על הכביש • ארגוני הסיוע מדווחים על עשרות בחורים שישהו בהושענא רבה ובשמחת תורה בכלא 10 (חרדים)

קובי ישראל