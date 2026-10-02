מליל הלימוד ועד 'פתקא טבא': הושענא רבא בצל הראש"ל הגר"ש עמאר

מבזקים נוספים
ניסיון מעצר של בן ישיבה בתל אביב הסתיים בחסימה ובריקודים על הכביש
מאות בחורי ישיבות הגיעו לפנות בוקר לתחנת הדלק פז־הירקון לאחר ניסיון לעצור בן ישיבה ולהעבירו לידי המשטרה הצבאית. בתוך דקות ספורות הצליחו הבחורים לחלץ אותו, חסמו את דרך נמיר ופצחו בריקודים ובשירה על הכביש • ארגוני הסיוע מדווחים על עשרות בחורים שישהו בהושענא רבה ובשמחת תורה בכלא 10 (חרדים)קובי ישראל
מטוס קל התרסק סמוך לכפר קרע: שני נפגעים במצב קשה
מטוס קל התרסק הבוקר בשטח פתוח סמוך לכפר קרע • שני נפגעים במצב בינוני עד קשה פונו לבית החולים | כוחות החירום פועלים בזירה (בארץ)דוד הכהן
כך נראה "רכב מבצעי" של העבריינים - אחרי תוספות מיגון בניגוד לחוק
שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי משמר הגבול אתרו רכב ממוגן ירי במבנה לא מאוכלס • הרכב עבר שינוי מבנה בשווי עשרות אלפי שקלים | המשטרה: 'נמשיך באכיפה כנגד עבריינים' (משטרה)כיכר השבת
נפל לבור בעומק 20 מטר בירושלים: כך נראה החילוץ הדרמטי | צפו
אדם נפל לבור בעומק כ-20 מטרים באתר בניה ברחוב דרך בית לחם • לוחמי האש חילצו אותו באמצעות עגורן בשיתוף יל"מ | פונה במצב אנוש לשערי צדק (בארץ)כיכר השבת
לקראת חידוש הלחימה: ארה"ב שולחת סוללות פטריוט לסעודיה וקטאר - מה עומד מאחורי המהלך?
שתי סוללות הגנה אווירית נשלחו למתקני אנרגיה • צעד להרגעת בעלות הברית לקראת אפשרות של חידוש הלחימה באיראן | הפניות הסעודיות שעצרו את טראמפ באוגוסט (צבא וביטחון)כיכר השבת
נס בעיר החרדית: הילד רץ, האוטובוס דהר - והמצלמה תיעדה את הרגע הקשה
תאונה מסוכנת אמש בכיכר השלוחים בביתר עילית • ילד נפגע מאוטובוס ופונה לבית החולים | בחסדי שמיים, מצבו טוב והוא צפוי להשתחרר (חרדים)כיכר השבת
"סוף להשתמטות!" | ליברמן חושף: חוק גיוס חדש עם סנקציות קשות
יו"ר ישראל ביתנו מציג תוכנית גיוס מקיפה • סנקציות על משתמטים וישיבות | "כל הצעירים יתייצבו בבקו"ם" (פוליטי מדיני)יוני גבאי