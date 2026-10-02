אדם נפל לבור בעומק כ-20 מטרים באתר בניה ברחוב דרך בית לחם • לוחמי האש חילצו אותו באמצעות עגורן בשיתוף יל"מ | פונה במצב אנוש לשערי צדק (בארץ)

כיכר השבת