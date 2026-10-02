נעצר בחשד לקשר עם איראן: ערבי ישראלי ביצע משימות ביטחוניות

מבזקים נוספים
הראשל"צ הגר"י יוסף בנטילת לולב, הושענות ומעמד הודיה נרגש
קהל רב ובראשם הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף התכנסו לתפילות החג בהיכל בית הכנסת "אור חביב" שבנשיאותו • בתום חביטת הערבה נערך מעמד הודיה מיוחד להשי"ת על נס המטוס מדובאי • בסיום עברו המונים לקבלת ברכה לגמר חתימה טובה (חרדים)חזקי שטרן
ניסיון מעצר של בן ישיבה בתל אביב הסתיים בחסימה ובריקודים על הכביש
מאות בחורי ישיבות הגיעו לפנות בוקר לתחנת הדלק פז־הירקון לאחר ניסיון לעצור בן ישיבה ולהעבירו לידי המשטרה הצבאית. בתוך דקות ספורות הצליחו הבחורים לחלץ אותו, חסמו את דרך נמיר ופצחו בריקודים ובשירה על הכביש • ארגוני הסיוע מדווחים על עשרות בחורים שישהו בהושענא רבה ובשמחת תורה בכלא 10 (חרדים)קובי ישראל
מטוס קל התרסק סמוך לכפר קרע: שני נפגעים במצב קשה
מטוס קל התרסק הבוקר בשטח פתוח סמוך לכפר קרע • שני נפגעים במצב בינוני עד קשה פונו לבית החולים | כוחות החירום פועלים בזירה (בארץ)דוד הכהן
כך נראה "רכב מבצעי" של העבריינים - אחרי תוספות מיגון בניגוד לחוק
שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי משמר הגבול אתרו רכב ממוגן ירי במבנה לא מאוכלס • הרכב עבר שינוי מבנה בשווי עשרות אלפי שקלים | המשטרה: 'נמשיך באכיפה כנגד עבריינים' (משטרה)כיכר השבת
מליל הלימוד ועד 'פתקא טבא': הושענא רבא בצל הראש"ל הגר"ש עמאר
הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שקד על התורה כל הלילה בסוכתו בירושלים. בחצות מסר בנו, אב"ד פתח תקווה, שיעור מרתק, ולפנות בוקר התכנסו ההמונים לתפילת 'עלות השחר', נענועים, חביטת הערבה וברכת 'פתקא טבא' (חרדים)חזקי שטרן
נפל לבור בעומק 20 מטר בירושלים: כך נראה החילוץ הדרמטי | צפו
אדם נפל לבור בעומק כ-20 מטרים באתר בניה ברחוב דרך בית לחם • לוחמי האש חילצו אותו באמצעות עגורן בשיתוף יל"מ | פונה במצב אנוש לשערי צדק (בארץ)כיכר השבת
לקראת חידוש הלחימה: ארה"ב שולחת סוללות פטריוט לסעודיה וקטאר - מה עומד מאחורי המהלך?
שתי סוללות הגנה אווירית נשלחו למתקני אנרגיה • צעד להרגעת בעלות הברית לקראת אפשרות של חידוש הלחימה באיראן | הפניות הסעודיות שעצרו את טראמפ באוגוסט (צבא וביטחון)כיכר השבת