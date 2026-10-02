אחרי הרמז מהעליון: אבו שחאדה פרש מהמירוץ לכנסת

מבזקים נוספים
אור החיים אקטואלי: כשהלוחות נשברו, היהודי התגלה | צפו
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': התורה נפרדת ממשה רבנו דווקא בשבירת הלוחות. לפני ארבעים שנה האיר הרבי מליובאוויטש באור חדש את הרגע הזה: משה גילה שמעבר לקשר עם הקב״ה דרך התורה, קיים קשר עצמי שאפילו חטא אינו יכול למחוק | לכן שבר את הלוחות כדי להציל את ישראל ולהביא לוחות שניות. לוחות יכולים להישבר; הקשר לעולם לא. ״יישר כוחך ששיברת״ (יהדות)יוסי אליטוב
חֲבוּקָה וּדְבוּקָה בָּךְ • הושענא רבה בחצה"ק גור
רבבות חסידי גור התרגשו הבוקר כאשר האדמו"ר מגור הופיע בהדרו לתפילות היום של הושענא רבה, וזאת לאחר מספר ימי חולשה • צפו בתיעוד מרהיב, מנטילת לולב ועד חבילת ההושענות (חסידים)חיים רוזנבוים
עם סגולה: מה עושים עם ארבעת המינים אחרי החג? • צפו
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ארבעת המינים אחרי סוכות: האם מותר לנשוך את הפיטם בהושענא רבה, הסגולה של ערבות החבטה, וסגולת האתרוג של מרן זצ"ל • צפו בפינת ההלכה (יהדות)הרב יעקב סיני
"לא האמנתי שצופה שלנו הציל מטוס": מפיק 'תעופה בחקירה' מתרגש מגבורת הישראלי
יניב חיון השתמש בידע מהסדרה כדי לייצב את המטוס הצולל • המפיק: 'מזמין אותו לאתר הצילומים' | הנשיא יעניק אות גבורה לארבעת הישראלים (חדשות)כיכר השבת
"תחזרו לתנורים": העימות הקשה של סבין תעסה בהולנד
ניצולת הטבח הגיעה להקרנת הסרט נז"א בהולנד • ספגה נאצות אנטישמיות מזעזעות מהקהל | "כזאת שנאה לא חוויתי מעולם" (חדשות)כיכר השבת
מעצר דרמטי בלונדון: בעל אזרחות איראנית נעצר בחשד לתכנון פיגוע בבסיס אמריקני
צעיר בן 25 בעל אזרחות כפולה נעצר בוסטמינסטר • החשוד השישי במסגרת חקירת התקרית בבסיס פיירפורד | המשטרה: בוחנים מעורבות של מדינה זרה (בעולם)כיכר השבת
"אם לא אדחף דחיפה אחרונה – כולם ימותו": הקברניט ההודי מדבר לראשונה, ומשחזר את רגעי האימה
הקברניט סמית מאצ'צ'אר שוחח עם ראש ממשלת הודו ממיטת חוליו • שחזר את הדקירה, הצלילה והמאבק על חיי 170 נוסעים | בינתיים: מתיחות בין ישראל לאמירויות על קביעת מניע הטרור (בעולם)יוסי נכטיגל
בוטלו פסילות ועדת הבחירות: כסיף, רע״ם והמשותפת ירוצו בבחירות
בית המשפט העליון קבע כי עופר כסיף, הרשימה המשותפת ורע״ם יוכלו להתמודד בבחירות לכנסת ה־26; ההליך בעניינו של סאמי אבו שחאדה נמחק לאחר שהודיע על פרישתו (משפט)משה כהן