מבזקים נוספים
חֲבוּקָה וּדְבוּקָה בָּךְ • הושענא רבה בחצה"ק גור
רבבות חסידי גור התרגשו הבוקר כאשר האדמו"ר מגור הופיע בהדרו לתפילות היום של הושענא רבה, וזאת לאחר מספר ימי חולשה • צפו בתיעוד מרהיב, מנטילת לולב ועד חבילת ההושענות (חסידים)חיים רוזנבוים
עם סגולה: מה עושים עם ארבעת המינים אחרי החג? • צפו
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ארבעת המינים אחרי סוכות: האם מותר לנשוך את הפיטם בהושענא רבה, הסגולה של ערבות החבטה, וסגולת האתרוג של מרן זצ"ל • צפו בפינת ההלכה (יהדות)הרב יעקב סיני
"לא האמנתי שצופה שלנו הציל מטוס": מפיק 'תעופה בחקירה' מתרגש מגבורת הישראלי
יניב חיון השתמש בידע מהסדרה כדי לייצב את המטוס הצולל • המפיק: 'מזמין אותו לאתר הצילומים' | הנשיא יעניק אות גבורה לארבעת הישראלים (חדשות)כיכר השבת
"תחזרו לתנורים": העימות הקשה של סבין תעסה בהולנד
ניצולת הטבח הגיעה להקרנת הסרט נז"א בהולנד • ספגה נאצות אנטישמיות מזעזעות מהקהל | "כזאת שנאה לא חוויתי מעולם" (חדשות)כיכר השבת
"אם לא אדחף דחיפה אחרונה – כולם ימותו": הקברניט ההודי מדבר לראשונה, ומשחזר את רגעי האימה
הקברניט סמית מאצ'צ'אר שוחח עם ראש ממשלת הודו ממיטת חוליו • שחזר את הדקירה, הצלילה והמאבק על חיי 170 נוסעים | בינתיים: מתיחות בין ישראל לאמירויות על קביעת מניע הטרור (בעולם)יוסי נכטיגל
אחרי הרמז מהעליון: אבו שחאדה פרש מהמירוץ לכנסת
בית המשפט העליון מחק את ההליך נגד מועמד הרשימה המשותפת, לאחר שאבו שחאדה הודיע על הסרת מועמדותו בעקבות הדיון שבו הסתמנה אפשרות שפסילתו תאושר (משפט)כיכר השבת
בוטלו פסילות ועדת הבחירות: כסיף, רע״ם והמשותפת ירוצו בבחירות
בית המשפט העליון קבע כי עופר כסיף, הרשימה המשותפת ורע״ם יוכלו להתמודד בבחירות לכנסת ה־26; ההליך בעניינו של סאמי אבו שחאדה נמחק לאחר שהודיע על פרישתו (משפט)משה כהן
נעצר בחשד לקשר עם איראן: ערבי ישראלי ביצע משימות ביטחוניות
מחמד חלף, בן 25, עצר בשבועות האחרונים בחשד ליצירת קשר עם גורמים איראניים • ביצע משימות תמורת תשלום כספי | כתב אישום יוגש היום (משטרה)כיכר השבת