קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ארבעת המינים אחרי סוכות: האם מותר לנשוך את הפיטם בהושענא רבה, הסגולה של ערבות החבטה, וסגולת האתרוג של מרן זצ"ל • צפו בפינת ההלכה (יהדות)

הרב יעקב סיני