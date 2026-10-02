הקברניט סמית מאצ'צ'אר שוחח עם ראש ממשלת הודו ממיטת חוליו • שחזר את הדקירה, הצלילה והמאבק על חיי 170 נוסעים | בינתיים: מתיחות בין ישראל לאמירויות על קביעת מניע הטרור (בעולם)

יוסי נכטיגל