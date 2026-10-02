אור החיים אקטואלי: כשהלוחות נשברו, היהודי התגלה | צפו

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מחבטת הערבה להקפות והעליות לתורה של החתנים: אלו הסגולות הגדולות של שמחת תורה | צפו
מתי חובטים בערבות, מדוע עושים זאת דווקא בקרקע ומהי תפילת המים שמיוחסת לבן איש חי? הרב אברהם מימון ויוסי עבדו עוברים מהושענא רבה לשמיני עצרת עם כל הסגולות שנקשרו להקפות, לשמחה עם התורה ולעליות של החתנים | צפו (שמחת תורה)יוסי עבדו
חֲבוּקָה וּדְבוּקָה בָּךְ • הושענא רבה בחצה"ק גור
רבבות חסידי גור התרגשו הבוקר כאשר האדמו"ר מגור הופיע בהדרו לתפילות היום של הושענא רבה, וזאת לאחר מספר ימי חולשה • צפו בתיעוד מרהיב, מנטילת לולב ועד חבילת ההושענות (חסידים)חיים רוזנבוים
עם סגולה: מה עושים עם ארבעת המינים אחרי החג? • צפו
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ארבעת המינים אחרי סוכות: האם מותר לנשוך את הפיטם בהושענא רבה, הסגולה של ערבות החבטה, וסגולת האתרוג של מרן זצ"ל • צפו בפינת ההלכה (יהדות)הרב יעקב סיני
"לא האמנתי שצופה שלנו הציל מטוס": מפיק 'תעופה בחקירה' מתרגש מגבורת הישראלי
יניב חיון השתמש בידע מהסדרה כדי לייצב את המטוס הצולל • המפיק: 'מזמין אותו לאתר הצילומים' | הנשיא יעניק אות גבורה לארבעת הישראלים (חדשות)כיכר השבת
"תחזרו לתנורים": העימות הקשה של סבין תעסה בהולנד
ניצולת הטבח הגיעה להקרנת הסרט נז"א בהולנד • ספגה נאצות אנטישמיות מזעזעות מהקהל | "כזאת שנאה לא חוויתי מעולם" (חדשות)כיכר השבת
מעצר דרמטי בלונדון: בעל אזרחות איראנית נעצר בחשד לתכנון פיגוע בבסיס אמריקני
צעיר בן 25 בעל אזרחות כפולה נעצר בוסטמינסטר • החשוד השישי במסגרת חקירת התקרית בבסיס פיירפורד | המשטרה: בוחנים מעורבות של מדינה זרה (בעולם)כיכר השבת
"אם לא אדחף דחיפה אחרונה – כולם ימותו": הקברניט ההודי מדבר לראשונה, ומשחזר את רגעי האימה
הקברניט סמית מאצ'צ'אר שוחח עם ראש ממשלת הודו ממיטת חוליו • שחזר את הדקירה, הצלילה והמאבק על חיי 170 נוסעים | בינתיים: מתיחות בין ישראל לאמירויות על קביעת מניע הטרור (בעולם)יוסי נכטיגל
אחרי הרמז מהעליון: אבו שחאדה פרש מהמירוץ לכנסת
בית המשפט העליון מחק את ההליך נגד מועמד הרשימה המשותפת, לאחר שאבו שחאדה הודיע על הסרת מועמדותו בעקבות הדיון שבו הסתמנה אפשרות שפסילתו תאושר (משפט)כיכר השבת