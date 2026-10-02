אור החיים אקטואלי: כשהלוחות נשברו, היהודי התגלה | צפו

מתי חובטים בערבות, מדוע עושים זאת דווקא בקרקע ומהי תפילת המים שמיוחסת לבן איש חי? הרב אברהם מימון ויוסי עבדו עוברים מהושענא רבה לשמיני עצרת עם כל הסגולות שנקשרו להקפות, לשמחה עם התורה ולעליות של החתנים | צפו (שמחת תורה)

יוסי עבדו