פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': התורה נפרדת ממשה רבנו דווקא בשבירת הלוחות. לפני ארבעים שנה האיר הרבי מליובאוויטש באור חדש את הרגע הזה: משה גילה שמעבר לקשר עם הקב״ה דרך התורה, קיים קשר עצמי שאפילו חטא אינו יכול למחוק | לכן שבר את הלוחות כדי להציל את ישראל ולהביא לוחות שניות. לוחות יכולים להישבר; הקשר לעולם לא. ״יישר כוחך ששיברת״ (יהדות)

יוסי אליטוב