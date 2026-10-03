כלבי תקיפה, פריצות וחרדה: כך נראים הלילות בגבול סוריה

מבזקים נוספים
רווח נקי לטהרן: ארה"ב נסוגה מעיראק – וזה מה שישראל עושה
אחרי 20 שנה, אחרוני החיילים האמריקנים עזבו את עיראק • המיליציות השיעיות מסרבות להתפרק ומשלימות רצף טריטוריאלי מאיראן ללבנון | ישראל מתכוננת לחופש פעולה מלא (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
ראש הממשלה נתניהו: "הטייס בא לרסק את המטוס על נוסעיו; מי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד"
ראש הממשלה בנימין נתניהו מעדכן על חקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי: "ככל שהזמן עובר התמונה מתבהרת - המפגע עבר הקצנה אסלאמיסטית" | נתניהו הוסיף כי נבדק אם מישהו שלח אותו ואיים: "מי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד" (חדשות)קובי אטינגר
מחבטת הערבה להקפות והעליות לתורה של החתנים: אלו הסגולות הגדולות של שמחת תורה | צפו
מתי חובטים בערבות, מדוע עושים זאת דווקא בקרקע ומהי תפילת המים שמיוחסת לבן איש חי? הרב אברהם מימון ויוסי עבדו עוברים מהושענא רבה לשמיני עצרת עם כל הסגולות שנקשרו להקפות, לשמחה עם התורה ולעליות של החתנים | צפו (שמחת תורה)יוסי עבדו
אור החיים אקטואלי: כשהלוחות נשברו, היהודי התגלה | צפו
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': התורה נפרדת ממשה רבנו דווקא בשבירת הלוחות. לפני ארבעים שנה האיר הרבי מליובאוויטש באור חדש את הרגע הזה: משה גילה שמעבר לקשר עם הקב״ה דרך התורה, קיים קשר עצמי שאפילו חטא אינו יכול למחוק | לכן שבר את הלוחות כדי להציל את ישראל ולהביא לוחות שניות. לוחות יכולים להישבר; הקשר לעולם לא. ״יישר כוחך ששיברת״ (יהדות)יוסי אליטוב
חֲבוּקָה וּדְבוּקָה בָּךְ • הושענא רבה בחצה"ק גור
רבבות חסידי גור התרגשו הבוקר כאשר האדמו"ר מגור הופיע בהדרו לתפילות היום של הושענא רבה, וזאת לאחר מספר ימי חולשה • צפו בתיעוד מרהיב, מנטילת לולב ועד חבילת ההושענות (חסידים)חיים רוזנבוים
עם סגולה: מה עושים עם ארבעת המינים אחרי החג? • צפו
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ארבעת המינים אחרי סוכות: האם מותר לנשוך את הפיטם בהושענא רבה, הסגולה של ערבות החבטה, וסגולת האתרוג של מרן זצ"ל • צפו בפינת ההלכה (יהדות)הרב יעקב סיני
"לא האמנתי שצופה שלנו הציל מטוס": מפיק 'תעופה בחקירה' מתרגש מגבורת הישראלי
יניב חיון השתמש בידע מהסדרה כדי לייצב את המטוס הצולל • המפיק: 'מזמין אותו לאתר הצילומים' | הנשיא יעניק אות גבורה לארבעת הישראלים (חדשות)כיכר השבת
"תחזרו לתנורים": העימות הקשה של סבין תעסה בהולנד
ניצולת הטבח הגיעה להקרנת הסרט נז"א בהולנד • ספגה נאצות אנטישמיות מזעזעות מהקהל | "כזאת שנאה לא חוויתי מעולם" (חדשות)כיכר השבת