נתוני הדרמה בטיסת פליי דובאי חושפים כיצד המטוס צלל במהירות עצומה של יותר מ-14 אלף רגל בפחות מחצי דקה; מומחי תעופה מסבירים איך למרות הזוועה בקוקפיט והנזק הכבד לזנב – הנוסעים לא עפו לתקרה (בארץ)

כיכר השבת