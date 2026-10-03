מבזקים נוספים
"נלחמתי על החיים שלי. היו לי כל כך הרבה פציעות": הגיבור ההודי משחזר את הנס
ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם קפטן סמית מאצ'הר, טייס המשנה ההודי מטיסת פליי דובאי שהשתלט על המחבל; בשיחה המרגשת הודה לו נתניהו בחום והזמין אותו רשמית להגיע להדליק משואה ביום העצמאות (בארץ)כיכר השבת
הוגש כתב אישום נגד בנה של הזמרת: זה הסעיף שבו הוא נאשם
בנה של זמרת מוכרת, תושב מודיעין בן 28, נאשם בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית והוגש כלפיו כתב אישום. שמו עדיין אסור בפרסום (משפט)כיכר השבת
מהומה אלימה בביתר עילית: עשרות תקפו שוטרים בישיבת מן ההר
שוטרים הגיעו לישיבת 'מן ההר' בעקבות דיווח על מפר סדר • חשוד נוסף תקף אותם פיזית ונעצר | עשרות תושבים התגודדו והפיצו טענות כוזבות על מעצר משתמט (בארץ)קובי ישראל
בן גביר מאיים בתביעת ענק נגד ynet: "לא נעבור על כך לסדר היום"
השר איתמר בן גביר ומפלגת עוצמה יהודית דורשים מ־ynet להסיר את הכתבה על העימותים במצפה יריחו ולשלם מיליון שקל, בטענה לפרסום מכפיש (משפט)משה כהן
הסוד נחשף: המטוס צנח 4.3 ק"מ בחצי דקה – ואף אחד לא עף לתקרה
נתוני הדרמה בטיסת פליי דובאי חושפים כיצד המטוס צלל במהירות עצומה של יותר מ-14 אלף רגל בפחות מחצי דקה; מומחי תעופה מסבירים איך למרות הזוועה בקוקפיט והנזק הכבד לזנב – הנוסעים לא עפו לתקרה (בארץ)כיכר השבת
בדרך לגירוש: 4 אנרכיסטים זרים עוכבו לחקירה בשומרון
ארבעה אנרכיסטים זרים עוכבו לחקירה בסמוך לכפר תפוח • הועברו לחקירה בתחנת אריאל בחשד להפרת סדר ציבורי חמור | צפויים לגירוש מישראל (צבא וביטחון)כיכר השבת
"אתה גיבור עבור העולם כולו": ההזמנה המרגשת של נתניהו לטייס ההודי
ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם קפטן סמית מאצ'הר, טייס המשנה ההודי מטיסת פליי דובאי שהשתלט על המחבל; בשיחה המרגשת הודה לו נתניהו בחום והזמין אותו רשמית להגיע להדליק משואה ביום העצמאות (בארץ)כיכר השבת
מה עושה המלאך מיכאל עם הנעליים שנקרעו בהקפות של שמחת תורה? | צפו
תוך כדי עבודתם מצאו המלאכים נעליים, גרביים וסוליות. הם התפלאו מאוד וניגשו המלאכים אל המלאך מיכאל ושאלו אותו: ״מה פשר הדברים האלה? כיצד הגיעו לכאן נעליים, גרביים וסוליות?״ | צפו בסגולה למוצאי שבת מהרב יצחק ישי בנון (חסידים)כיכר השבת