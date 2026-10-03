הוא יכול להיות השרברב שלי: טראמפ בסרטון אישי ליניב חיון

מבזקים נוספים
מהומה אלימה בביתר עילית: עשרות תקפו שוטרים בישיבת מן ההר
שוטרים הגיעו לישיבת 'מן ההר' בעקבות דיווח על מפר סדר • חשוד נוסף תקף אותם פיזית ונעצר | עשרות תושבים התגודדו והפיצו טענות כוזבות על מעצר משתמט (בארץ)קובי ישראל
בן גביר מאיים בתביעת ענק נגד ynet: "לא נעבור על כך לסדר היום"
השר איתמר בן גביר ומפלגת עוצמה יהודית דורשים מ־ynet להסיר את הכתבה על העימותים במצפה יריחו ולשלם מיליון שקל, בטענה לפרסום מכפיש (משפט)משה כהן
הסוד נחשף: המטוס צנח 4.3 ק"מ בחצי דקה – ואף אחד לא עף לתקרה
נתוני הדרמה בטיסת פליי דובאי חושפים כיצד המטוס צלל במהירות עצומה של יותר מ-14 אלף רגל בפחות מחצי דקה; מומחי תעופה מסבירים איך למרות הזוועה בקוקפיט והנזק הכבד לזנב – הנוסעים לא עפו לתקרה (בארץ)כיכר השבת
בדרך לגירוש: 4 אנרכיסטים זרים עוכבו לחקירה בשומרון
ארבעה אנרכיסטים זרים עוכבו לחקירה בסמוך לכפר תפוח • הועברו לחקירה בתחנת אריאל בחשד להפרת סדר ציבורי חמור | צפויים לגירוש מישראל (צבא וביטחון)כיכר השבת
"אתה גיבור עבור העולם כולו": ההזמנה המרגשת של נתניהו לטייס ההודי
ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם קפטן סמית מאצ'הר, טייס המשנה ההודי מטיסת פליי דובאי שהשתלט על המחבל; בשיחה המרגשת הודה לו נתניהו בחום והזמין אותו רשמית להגיע להדליק משואה ביום העצמאות (בארץ)כיכר השבת
מה עושה המלאך מיכאל עם הנעליים שנקרעו בהקפות של שמחת תורה? | צפו
תוך כדי עבודתם מצאו המלאכים נעליים, גרביים וסוליות. הם התפלאו מאוד וניגשו המלאכים אל המלאך מיכאל ושאלו אותו: ״מה פשר הדברים האלה? כיצד הגיעו לכאן נעליים, גרביים וסוליות?״ | צפו בסגולה למוצאי שבת מהרב יצחק ישי בנון (חסידים)כיכר השבת
נעליים וגרביים בגן עדן: מה מצאו המלאכים אחרי שמחת תורה?
הלכו המלאכים 'לסדר' את הגן עדן, ולפתע מצאו שם 'חפצים' שלא היה מובן להם מה הם עושים בגן עדן: גרביים, נעלים... תמהו מאוד המלאכים, כיון שהיו רגילים למצוא בגן עדן: ציצית, תפילין... אבל לא נעלים וגרביים... | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)ורד שאלתיאל
"נקים ממשלה עם רע"ם": יאיר גולן מודה – והימין מתפוצץ
בראיון ל"פגוש את העיתונות" הצהיר יאיר גולן כי יפעל להקמת ממשלה עם רע"ם; שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ובכירי הליכוד תקפו בחריפות והזהירו כי מדובר בממשלת שמאל מסוכנת שתקום על חשבון ההתיישבות והזהות היהודית של המדינה (פוליטי מדיני)יוני גבאי