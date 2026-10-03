נעליים וגרביים בגן עדן: מה מצאו המלאכים אחרי שמחת תורה?

בראיון ל"פגוש את העיתונות" הצהיר יאיר גולן כי יפעל להקמת ממשלה עם רע"ם; שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ובכירי הליכוד תקפו בחריפות והזהירו כי מדובר בממשלת שמאל מסוכנת שתקום על חשבון ההתיישבות והזהות היהודית של המדינה (פוליטי מדיני)

יוני גבאי