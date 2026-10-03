מבזקים נוספים
בדרך לגירוש: 4 אנרכיסטים זרים עוכבו לחקירה בשומרון
ארבעה אנרכיסטים זרים עוכבו לחקירה בסמוך לכפר תפוח • הועברו לחקירה בתחנת אריאל בחשד להפרת סדר ציבורי חמור | צפויים לגירוש מישראל (צבא וביטחון)כיכר השבת
"אתה גיבור עבור העולם כולו": ההזמנה המרגשת של נתניהו לטייס ההודי
ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם קפטן סמית מאצ'הר, טייס המשנה ההודי מטיסת פליי דובאי שהשתלט על המחבל; בשיחה המרגשת הודה לו נתניהו בחום והזמין אותו רשמית להגיע להדליק משואה ביום העצמאות (בארץ)כיכר השבת
נעליים וגרביים בגן עדן: מה מצאו המלאכים אחרי שמחת תורה?
הלכו המלאכים 'לסדר' את הגן עדן, ולפתע מצאו שם 'חפצים' שלא היה מובן להם מה הם עושים בגן עדן: גרביים, נעלים... תמהו מאוד המלאכים, כיון שהיו רגילים למצוא בגן עדן: ציצית, תפילין... אבל לא נעלים וגרביים... | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)ורד שאלתיאל
"נקים ממשלה עם רע"ם": יאיר גולן מודה – והימין מתפוצץ
בראיון ל"פגוש את העיתונות" הצהיר יאיר גולן כי יפעל להקמת ממשלה עם רע"ם; שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ובכירי הליכוד תקפו בחריפות והזהירו כי מדובר בממשלת שמאל מסוכנת שתקום על חשבון ההתיישבות והזהות היהודית של המדינה (פוליטי מדיני)יוני גבאי
טייס הקרב לשעבר ערן פלג הוא ההרוג בהתרסקות המטוס הקל בוואדי ערה
ערן פלג, בן 75 מכפר סבא וטייס קרב ותיק לשעבר, הוא הגבר שנהרג בהתרסקות המטוס הקל באזור כפר קרע; בתאונה הקשה נפצע אדם נוסף בן 33 באורח בינוני, לאחר שהשניים המריאו זמן קצר קודם לכן ממנחת מגידו.
מוצאי שמחת תורה: מעמד הקפות שניות האדיר בישיבת פוניבז' • צפו בשידור חי
לרגל נעילת חג שמחת תורה בהיכלה של ישיבת פוניבז' נערך מעמד הקפות שניות אדיר בהשתתפות אלפי תלמידי הישיבה, בראשות נשיא הישיבה הגר"א כהנמן ובהשתתפות ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי • צפו בשידור חי (עולם הישיבות)כיכר השבת
מוצאי שמחת תורה: מעמד הקפות שניות האדיר בישיבת פוניבז' • צפו בשידור חי
נעילת החג בישיבת פוניבז' בהשתתפות אלפי תלמידי הישיבה בראשות נשיא הישיבה הגר"א כהנמן ובהשתתפות ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי • צפו בשידור חי (עולם הישיבות)כיכר השבת
זלנסקי חושף את פקודת ההשמדה של פוטין: נכפיל את מתקני הנפט
נשיא אוקראינה מציג מסמכים מודיעיניים על תוכנית רוסית לתקוף בתי חולים ובתי ספר • "נרחיב את התקיפות על בתי זיקוק רוסיים" | החורף הקרב ובא (בעולם)כיכר השבת