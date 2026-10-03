מבזקים נוספים
רבבות התרגשו; הרבי מגור הופיע בהדרו עם ספר התורה בידו
רבבות חסידי גור זכו לשהות בחג האחרון בצל הקודש של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים • במהלך החג עברו לפני האדמו"ר למעלה מ3.000 אברכים ובחורים שנבחנו על 300 דפי גמרא בעל פה • צפו בתיעוד מהקפות שניות בצל הקודש (חסידים)חיים רוזנבוים
תלמידי ישיבת "אור ישראל" פיזזו בשירת "עוצו עצה ותופר" • צפו
מאות תלמידי ישיבת "אור ישראל" בפתח תקווה בראשות ראשי הישיבה הגר"י רוזן והגר"מ רבינוביץ פיזזו בעוז לשירת "עוצו עצה ותופר" בצל הגזירות הקשות על עולם הישיבות | קודם לכן הם קיבלו את יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר בשירת "וכל אשר יעשה יצליח", כשלצדו תושב העיר והמועמד ברשימת 'דגל התורה' חכ"ל אליהו ברוכי • צפו (עולם הישיבות)חזקי שטרן
עיוורון מערכתי מסוכן: המחדל שאיפשר את ניסיון הפיגוע
CBS חושפת: פליי דובאי העסיקה את הטייס העומאני מבלי לבדוק עברו • ממל"ת מודה: "אין 100% שזה לא יקרה שוב" | המחדל שכמעט הוביל לאסון (בארץ)כיכר השבת
עם ישראל רוקד: הרב הראשי עם שורדי הנובה ותהלוכת ענק בת"א
הרב הראשי דוד לאו בריקוד מרגש עם שורדי טבח הנובה • תהלוכות ענק בתל אביב, שדרות ובישיבות המרכזיות | עם ישראל חי במלוא עוצמתו (חרדים)קובי ישראל
תלמיד ישיבה נעצר בביתר: עשרות תקפו שוטרים בישיבת מן ההר
שוטרים הגיעו לישיבת 'מן ההר' בעקבות דיווח על מפר סדר • חשוד נוסף תקף אותם פיזית ונעצר | עשרות תושבים התגודדו והפיצו טענות כוזבות על מעצר משתמט (בארץ)קובי ישראל
"נלחמתי על החיים שלי. היו לי כל כך הרבה פציעות": הגיבור ההודי משחזר את הנס
ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם קפטן סמית מאצ'הר, טייס המשנה ההודי מטיסת פליי דובאי שהשתלט על המחבל; בשיחה המרגשת הודה לו נתניהו בחום והזמין אותו רשמית להגיע להדליק משואה ביום העצמאות (בארץ)כיכר השבת
הוגש כתב אישום נגד בנה של הזמרת: זה הסעיף שבו הוא נאשם
בנה של זמרת מוכרת, תושב מודיעין בן 28, נאשם בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית והוגש כלפיו כתב אישום. שמו עדיין אסור בפרסום (משפט)כיכר השבת
מהומה אלימה בביתר עילית: עשרות תקפו שוטרים בישיבת מן ההר
שוטרים הגיעו לישיבת 'מן ההר' בעקבות דיווח על מפר סדר • חשוד נוסף תקף אותם פיזית ונעצר | עשרות תושבים התגודדו והפיצו טענות כוזבות על מעצר משתמט (בארץ)קובי ישראל