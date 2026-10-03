תלמידי ישיבת "אור ישראל" פיזזו בשירת "עוצו עצה ותופר" • צפו

רבבות חסידי גור זכו לשהות בחג האחרון בצל הקודש של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים • במהלך החג עברו לפני האדמו"ר למעלה מ3.000 אברכים ובחורים שנבחנו על 300 דפי גמרא בעל פה • צפו בתיעוד מהקפות שניות בצל הקודש (חסידים)

חיים רוזנבוים