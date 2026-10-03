רבבות התרגשו; הרבי מגור הופיע בהדרו עם ספר התורה בידו

מבזקים נוספים
תלמידי ישיבת "אור ישראל" פיזזו בשירת "עוצו עצה ותופר" • צפו
מאות תלמידי ישיבת "אור ישראל" בפתח תקווה בראשות ראשי הישיבה הגר"י רוזן והגר"מ רבינוביץ פיזזו בעוז לשירת "עוצו עצה ותופר" בצל הגזירות הקשות על עולם הישיבות | קודם לכן הם קיבלו את יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר בשירת "וכל אשר יעשה יצליח", כשלצדו תושב העיר והמועמד ברשימת 'דגל התורה' חכ"ל אליהו ברוכי • צפו (עולם הישיבות)חזקי שטרן
עיוורון מערכתי מסוכן: המחדל שאיפשר את ניסיון הפיגוע
CBS חושפת: פליי דובאי העסיקה את הטייס העומאני מבלי לבדוק עברו • ממל"ת מודה: "אין 100% שזה לא יקרה שוב" | המחדל שכמעט הוביל לאסון (בארץ)כיכר השבת
אשורר שירה; תיעוד עוצמתי וראשוני מנעילת החג בחצר הקודש ויז'ניץ - הרבי הלהיב את החסידים במהלך הטיש
רבבות חסידי ויז'ניץ זכו לשהות בצילו של האדמו"ר מויז'ניץ במהלך חג שמחת תורה • צפו בתיעוד ראשוני מהשולחן הטהור נעילת החג בראשות האדמו"ר, במהלך הטיש כיבד האדמו"ר את אחד מהחסידים לזמר את הפיוט 'אשורר שירה' • האדמו"ר צפוי להיכנס בשעה הקרובה לריקודים בהיכל ביהמ"ד הגדול, אלפים מצפים בכיליון עיניים (חסידים)חיים רוזנבוים
עם ישראל רוקד: הרב הראשי עם שורדי הנובה ותהלוכת ענק בת"א
הרב הראשי דוד לאו בריקוד מרגש עם שורדי טבח הנובה • תהלוכות ענק בתל אביב, שדרות ובישיבות המרכזיות | עם ישראל חי במלוא עוצמתו (חרדים)קובי ישראל
תלמיד ישיבה נעצר בביתר: עשרות תקפו שוטרים בישיבת מן ההר
שוטרים הגיעו לישיבת 'מן ההר' בעקבות דיווח על מפר סדר • חשוד נוסף תקף אותם פיזית ונעצר | עשרות תושבים התגודדו והפיצו טענות כוזבות על מעצר משתמט (בארץ)קובי ישראל
"נלחמתי על החיים שלי. היו לי כל כך הרבה פציעות": הגיבור ההודי משחזר את הנס
ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם קפטן סמית מאצ'הר, טייס המשנה ההודי מטיסת פליי דובאי שהשתלט על המחבל; בשיחה המרגשת הודה לו נתניהו בחום והזמין אותו רשמית להגיע להדליק משואה ביום העצמאות (בארץ)כיכר השבת
הוגש כתב אישום נגד בנה של הזמרת: זה הסעיף שבו הוא נאשם
בנה של זמרת מוכרת, תושב מודיעין בן 28, נאשם בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית והוגש כלפיו כתב אישום. שמו עדיין אסור בפרסום (משפט)כיכר השבת
מהומה אלימה בביתר עילית: עשרות תקפו שוטרים בישיבת מן ההר
שוטרים הגיעו לישיבת 'מן ההר' בעקבות דיווח על מפר סדר • חשוד נוסף תקף אותם פיזית ונעצר | עשרות תושבים התגודדו והפיצו טענות כוזבות על מעצר משתמט (בארץ)קובי ישראל