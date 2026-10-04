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מבזקמַשִּׁיב הָרוּחַ וּמוֹרִיד הַגֶּשֶׁם

מהבהיר לגשם ושיטפונות: המהפך של מזג האוויר השבוע | התחזית המלאה

מהיום החם והבהיר – לירידה בטמפרטורות, עננות וגשם בדרום ובמזרח ביום שלישי | ברביעי: הרוחות חוזרות והמעלות שוב עולות • התחזית המלאה (מזג האוויר)

צילום: צילום: יוסי זמיר/Flash90
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מבזקים נוספים

07:07

למעלה ממיליון עלו לרגל והקפות נרגשות: חג הסוכות ושמחת תורה בכותל המערבי

מעמד ה'הקפות שניות' המסורתי ברחבת הכותל המערבי נערך אמש בהשתתפות כעשרת אלפים חוגגים מכל שבטי העם • השנה עמדו הריקודים בסימן הודיה על הניסים בטיסה מדובאי | תיעוד (חרדים)

חזקי שטרן
06:46

1,216 יתומים, 231 אלמנות: הנתונים הקשים מאז מתקפת הפתע לפני שלוש שנים

אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון והביטוח הלאומי מפרסמים הבוקר נתונים מצמררים על מניין הנופלים והנרצחים ב'מלחמת התקומה - חרבות ברזל' | מעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למעגל השכול הביטחוני, לצד מאות אלמנים, אלמנות ויתומים אזרחיים | הנתונים המלאים (חדשות)

דוד הכהן
06:36

תאונה מבצעית בדרום לבנון: לוחם נפצע קשה וקצין נפצע בינוני מפיצוץ רימון

דובר צה"ל התיר לפרסום כי במהלך פעילות מבצעית בסוף השבוע נפצעו השניים כתוצאה מהשלכה לא תקינה של רימון • הלוחמים פונו לבית החולים רמב"ם בחיפה ומשפחותיהם עודכנו • האירוע נמצא בתחקיר (צבא וביטחון)

ב. ניסני
00:01

רבבות התרגשו; הרבי מגור הופיע בהדרו עם ספר התורה בידו

רבבות חסידי גור זכו לשהות בחג האחרון בצל הקודש של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים • במהלך החג עברו לפני האדמו"ר למעלה מ3.000 אברכים ובחורים שנבחנו על 300 דפי גמרא בעל פה • צפו בתיעוד מהקפות שניות בצל הקודש (חסידים)

חיים רוזנבוים
23:39

תלמידי ישיבת "אור ישראל" פיזזו בשירת "עוצו עצה ותופר" • צפו

מאות תלמידי ישיבת "אור ישראל" בפתח תקווה בראשות ראשי הישיבה הגר"י רוזן והגר"מ רבינוביץ פיזזו בעוז לשירת "עוצו עצה ותופר" בצל הגזירות הקשות על עולם הישיבות | קודם לכן הם קיבלו את יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר בשירת "וכל אשר יעשה יצליח", כשלצדו תושב העיר והמועמד ברשימת 'דגל התורה' חכ"ל אליהו ברוכי • צפו (עולם הישיבות)

חזקי שטרן
23:39

עיוורון מערכתי מסוכן: המחדל שאיפשר את ניסיון הפיגוע

CBS חושפת: פליי דובאי העסיקה את הטייס העומאני מבלי לבדוק עברו • ממל"ת מודה: "אין 100% שזה לא יקרה שוב" | המחדל שכמעט הוביל לאסון (בארץ)

כיכר השבת
23:23

אשורר שירה; תיעוד עוצמתי וראשוני מנעילת החג בחצר הקודש ויז'ניץ - הרבי הלהיב את החסידים במהלך הטיש

רבבות חסידי ויז'ניץ זכו לשהות בצילו של האדמו"ר מויז'ניץ במהלך חג שמחת תורה • צפו בתיעוד ראשוני מהשולחן הטהור נעילת החג בראשות האדמו"ר, במהלך הטיש כיבד האדמו"ר את אחד מהחסידים לזמר את הפיוט 'אשורר שירה' • האדמו"ר צפוי להיכנס בשעה הקרובה לריקודים בהיכל ביהמ"ד הגדול, אלפים מצפים בכיליון עיניים (חסידים)

חיים רוזנבוים
23:01

עם ישראל רוקד: הרב הראשי עם שורדי הנובה ותהלוכת ענק בת"א

הרב הראשי דוד לאו בריקוד מרגש עם שורדי טבח הנובה • תהלוכות ענק בתל אביב, שדרות ובישיבות המרכזיות | עם ישראל חי במלוא עוצמתו (חרדים)

קובי ישראל
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