מאות תלמידי ישיבת "אור ישראל" בפתח תקווה בראשות ראשי הישיבה הגר"י רוזן והגר"מ רבינוביץ פיזזו בעוז לשירת "עוצו עצה ותופר" בצל הגזירות הקשות על עולם הישיבות | קודם לכן הם קיבלו את יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר בשירת "וכל אשר יעשה יצליח", כשלצדו תושב העיר והמועמד ברשימת 'דגל התורה' חכ"ל אליהו ברוכי • צפו (עולם הישיבות)

חזקי שטרן