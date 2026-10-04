מבזקים נוספים
מהבהיר לגשם ושיטפונות: המהפך של מזג האוויר השבוע | התחזית המלאה
מהיום החם והבהיר – לירידה בטמפרטורות, עננות וגשם בדרום ובמזרח ביום שלישי | ברביעי: הרוחות חוזרות והמעלות שוב עולות • התחזית המלאה (מזג האוויר)כיכר השבת
למעלה ממיליון עלו לרגל והקפות נרגשות: חג הסוכות ושמחת תורה בכותל המערבי
מעמד ה'הקפות שניות' המסורתי ברחבת הכותל המערבי נערך אמש בהשתתפות כעשרת אלפים חוגגים מכל שבטי העם • השנה עמדו הריקודים בסימן הודיה על הניסים בטיסה מדובאי | תיעוד (חרדים)חזקי שטרן
1,216 יתומים, 231 אלמנות: הנתונים הקשים מאז מתקפת הפתע לפני שלוש שנים
אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון והביטוח הלאומי מפרסמים הבוקר נתונים מצמררים על מניין הנופלים והנרצחים ב'מלחמת התקומה - חרבות ברזל' | מעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למעגל השכול הביטחוני, לצד מאות אלמנים, אלמנות ויתומים אזרחיים | הנתונים המלאים (חדשות)דוד הכהן
תאונה מבצעית בדרום לבנון: לוחם נפצע קשה וקצין נפצע בינוני מפיצוץ רימון
דובר צה"ל התיר לפרסום כי במהלך פעילות מבצעית בסוף השבוע נפצעו השניים כתוצאה מהשלכה לא תקינה של רימון • הלוחמים פונו לבית החולים רמב"ם בחיפה ומשפחותיהם עודכנו • האירוע נמצא בתחקיר (צבא וביטחון)ב. ניסני
רבבות התרגשו; הרבי מגור הופיע בהדרו עם ספר התורה בידו
רבבות חסידי גור זכו לשהות בחג האחרון בצל הקודש של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים • במהלך החג עברו לפני האדמו"ר למעלה מ3.000 אברכים ובחורים שנבחנו על 300 דפי גמרא בעל פה • צפו בתיעוד מהקפות שניות בצל הקודש (חסידים)חיים רוזנבוים
תלמידי ישיבת "אור ישראל" פיזזו בשירת "עוצו עצה ותופר" • צפו
מאות תלמידי ישיבת "אור ישראל" בפתח תקווה בראשות ראשי הישיבה הגר"י רוזן והגר"מ רבינוביץ פיזזו בעוז לשירת "עוצו עצה ותופר" בצל הגזירות הקשות על עולם הישיבות | קודם לכן הם קיבלו את יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר בשירת "וכל אשר יעשה יצליח", כשלצדו תושב העיר והמועמד ברשימת 'דגל התורה' חכ"ל אליהו ברוכי • צפו (עולם הישיבות)חזקי שטרן
עיוורון מערכתי מסוכן: המחדל שאיפשר את ניסיון הפיגוע
CBS חושפת: פליי דובאי העסיקה את הטייס העומאני מבלי לבדוק עברו • ממל"ת מודה: "אין 100% שזה לא יקרה שוב" | המחדל שכמעט הוביל לאסון (בארץ)כיכר השבת
אשורר שירה; תיעוד עוצמתי וראשוני מנעילת החג בחצר הקודש ויז'ניץ - הרבי הלהיב את החסידים במהלך הטיש
רבבות חסידי ויז'ניץ זכו לשהות בצילו של האדמו"ר מויז'ניץ במהלך חג שמחת תורה • צפו בתיעוד ראשוני מהשולחן הטהור נעילת החג בראשות האדמו"ר, במהלך הטיש כיבד האדמו"ר את אחד מהחסידים לזמר את הפיוט 'אשורר שירה' • האדמו"ר צפוי להיכנס בשעה הקרובה לריקודים בהיכל ביהמ"ד הגדול, אלפים מצפים בכיליון עיניים (חסידים)חיים רוזנבוים