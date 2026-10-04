מבזקים נוספים
שמחה יהודית טהורה; כך חגגו את ההקפות שניות ב'ישועות יעקב'
שמחה יהודית אותנטית: בשטיבלעך המיתולוגיים 'ישועות יעקב' בשכונת 'מאה שערים' הוותיקה, חגגו המתפללים אמש בצאת חג שמחת תורה את מעמד ההקפות שניות מתוך התעלות | הציבור פיזזו עם ספרי התורה בשמחה כשבתוך מעגלי ריקודים נצפו אלו שפיזזו עם סטנדרים וחלקם נישאים על כתפי חבריהם | חיים גולדברג מגיש תיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
"בעלי בדרכו לפיגוע": תושבת באקה אל גרבייה נעצרה בחשד למסירת דיווח כוזב
תושבת באקה אל גרבייה דיווחה כי בעלה איים עליה ומתכוון לבצע פיגוע • המשטרה הקפיצה מערכים נרחבים ועצרה את הבעל • בחקירה התברר: סכסוך משפחתי על רקע גירושין | האישה נעצרה והמשטרה תבקש להאריך מעצרה (משטרה)קובי רוזן
מה כבר יכול להשתבש? ברוסיה העמיסו מסוק על טנדר וקיוו לטוב
התיעוד מרוסיה נראה בתחילה כמו תאונה הזויה לחלוטין, אבל מאחורי התמונות מסתתר סיפור מפתיע (חדשות בעולם)דני שפיץ
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
נדרסה לעיני הצופים: כתבת דיווחה מהסופה ונפצעה אנושות
הצופים צפו בדיווח שגרתי מנזקי הסופה, אך לפתע המצלמה תיעדה רגע מטלטל שהותיר את הצופים המומים (חדשות בעולם)דני שפיץ
2:00 בלילה, מוצאי שמחת תורה: זה מה שקרה ב"בית מתתיהו" • צפו
השמחה הגדולה של שמחת תורה במעמד ההקפות השניות בהיכלה של ישיבת "בית מתתיהו" בבני ברק, בראשות ראשי הישיבה ורבניה, נמשכה עמוק אל תוך הלילה, כשמאות התלמידים ואלפי הבוגרים, מפזזים בעוז ובכוחות בלתי נגמרים בשמחתה של תורה • צפו בתיעוד מהשמחה האדירה בשעה 2:00 בלילה (עולם הישיבות)חזקי שטרן
טיסה לגיהינום: משאית באיראן עפה באוויר והתרסקה בעוצמה
המצלמות תיעדו רגע בלתי נתפס בו משאית ענקית מאבדת שליטה, טסה מעבר לצוק ומתרסקת בעוצמה (חדשות בעולם)דני שפיץ
"תוודאו שצילמתם": מופע הצליפות המטורף של שר המלחמה האמריקני
עשרה ניסיונות, תשע קליעות, והחגיגה בסיום: כך הפך ביקור שגרתי יחסית של שר המלחמה לרגע ויראלי (חדשות בעולם)דני שפיץ