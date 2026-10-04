מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00

תלמידו של הרב ישראל יצחק בזאנסון זצ"ל חושף את הלילה האחרון • מה למד מרבי לוי יצחק בנדר על עבודת חצות | "אתה יכול לכתוב בחצות את החדשות של הבוקר" (חסידים)

הרב אריה ליפו