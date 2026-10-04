מבזקים נוספים
"השיר שלי הציל אותה מחתונה עם גוי": הסיפור המרגש של ליפא שמלצר | צפו
הזמר שיתף בסיום הושענא רבה במפגש עם אישה שרצה אחריו ברחוב • השיר שלו שינה את חייה וביטל חתונה מתוכננת עם גוי | "גדלתי על השירים שלך והם החזירו אותי ליהדות" (חדשות חרדים)איציק אוחנה
הזמר אושר כהן ורעייתו עדן פינס הכניסו ספר תורה לכבוד הלוחמים
בני הזוג שיתפו בהתרגשות על המעמד המיוחד • הספר הוקדש להצלחת הלוחמים ולעילוי נשמת החללים | הזמר והידוענית נישאו כזכור לפני כחמישה חודשים (ברנז'ה)איציק אוחנה
בגלל השביעי באוקטובר | שר הביטחון הורה: סגר כללי ביהודה ושומרון ובעזה
שר הביטחון קיבל את המלצת צה"ל והורה על סגר כללי • המעברים ייסגרו ב-5 וב-7 באוקטובר על רקע ימי הציון | החרגות רק במקרים חריגים (צבא וביטחון)דוד הכהן
שמחה יהודית טהורה; כך חגגו את ההקפות שניות ב'ישועות יעקב'
שמחה יהודית אותנטית: בשטיבלעך המיתולוגיים 'ישועות יעקב' בשכונת 'מאה שערים' הוותיקה, חגגו המתפללים אמש בצאת חג שמחת תורה את מעמד ההקפות שניות מתוך התעלות | הציבור פיזזו עם ספרי התורה בשמחה כשבתוך מעגלי ריקודים נצפו אלו שפיזזו עם סטנדרים וחלקם נישאים על כתפי חבריהם | חיים גולדברג מגיש תיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
"בעלי בדרכו לפיגוע": תושבת באקה אל גרבייה נעצרה בחשד למסירת דיווח כוזב
תושבת באקה אל גרבייה דיווחה כי בעלה איים עליה ומתכוון לבצע פיגוע • המשטרה הקפיצה מערכים נרחבים ועצרה את הבעל • בחקירה התברר: סכסוך משפחתי על רקע גירושין | האישה נעצרה והמשטרה תבקש להאריך מעצרה (משטרה)קובי רוזן
מה כבר יכול להשתבש? ברוסיה העמיסו מסוק על טנדר וקיוו לטוב
התיעוד מרוסיה נראה בתחילה כמו תאונה הזויה לחלוטין, אבל מאחורי התמונות מסתתר סיפור מפתיע (חדשות בעולם)דני שפיץ
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
נדרסה לעיני הצופים: כתבת דיווחה מהסופה ונפצעה אנושות
הצופים צפו בדיווח שגרתי מנזקי הסופה, אך לפתע המצלמה תיעדה רגע מטלטל שהותיר את הצופים המומים (חדשות בעולם)דני שפיץ