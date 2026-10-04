הזמר שיתף בסיום הושענא רבה במפגש עם אישה שרצה אחריו ברחוב • השיר שלו שינה את חייה וביטל חתונה מתוכננת עם גוי | "גדלתי על השירים שלך והם החזירו אותי ליהדות" (חדשות חרדים)

איציק אוחנה