שמחה יהודית אותנטית: בשטיבלעך המיתולוגיים 'ישועות יעקב' בשכונת 'מאה שערים' הוותיקה, חגגו המתפללים אמש בצאת חג שמחת תורה את מעמד ההקפות שניות מתוך התעלות | הציבור פיזזו עם ספרי התורה בשמחה כשבתוך מעגלי ריקודים נצפו אלו שפיזזו עם סטנדרים וחלקם נישאים על כתפי חבריהם | חיים גולדברג מגיש תיעוד (חרדים)

חיים רוזנבוים