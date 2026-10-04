נשאר מקום על הכתפיים? התואר החדש של הדיקטטור מצ'צ'ניה

מבזקים נוספים
במקום גדולתו ענוותנותו; זקן המועצת הגר"מ מאיה הכניס את הנכה למעגל הריקודים
צפו בתיעוד מרגעי הוד בבית מדרשו של זקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה | המונים חגגו בהקפות שניות בהשתתפות רבנים ואישי ציבור, והרגע המרטיט שבו זקן המועצת הכניס נכה אל מעגל הריקודים (חרדים)חיים רוזנבוים
טרגדיה בירושלים: אישה חרדית כבת 70 נדרסה למוות בלב השכונה הוותיקה | נהג המשאית ברח?
הולכת רגל חרדית כבת שבעים נפגעה באורח קטלני ממשאית ברחוב רשב"א פינת רמב"ן • צוותי החירום שהגיעו למקום, נאלצו למרבה הצער לקבוע את מותה בזירה | על פי הדיווחים הראשוניים מהזירה, נהג המשאית שלכאורה דרס את האישה נמלט מהמקום, והכוננים דיווחו, כי אין את המשאית בזירת התאונה (חדשות בארץ)כיכר השבת
מ"אהבת שלום" וישיבת רש"י ועד "שושנים לדוד" ו"הר המור" • צפו בהקפות השניות
עם ישראל חגג במוצאי חג שמחת תורה ולאורך הלילה כולו את ההקפות השניות בהיכלי הישיבות ובבתי הכנסת | משה אריה ביקר בישיבת "אהבת שלום" שבראשות הגאון רבי יעקב הלל, בישיבת רש"י, בבית הכנסת "שושנים לדוד" ובישיבת "הר המור" ומגיש תיעוד מיוחד מהחגיגות הגדולות • צפו (חרדים)משה אריה
"השיר שלי הציל אותה מחתונה עם גוי": הסיפור המרגש של ליפא שמלצר | צפו
הזמר שיתף בסיום הושענא רבה במפגש עם אישה שרצה אחריו ברחוב • השיר שלו שינה את חייה וביטל חתונה מתוכננת עם גוי | "גדלתי על השירים שלך והם החזירו אותי ליהדות" (חדשות חרדים)איציק אוחנה
בני הזוג הידוענים הגיעו לציון הרבי מליובאוויטש זי"ע: "התחברנו כמו מגנט"
מגישי הטלוויזיה הידוענים גיא זו ארץ ורעייתו יעל בר זוהר, הגיעו לסיור ותפילה בציון • כתבו מכתב בקשות והודיה, והזוג ביקשו בריאות ללוחמים ואחדות לעם (ברנז'ה)איציק אוחנה
הזמר אושר כהן ורעייתו עדן פינס הכניסו ספר תורה לכבוד הלוחמים
בני הזוג שיתפו בהתרגשות על המעמד המיוחד • הספר הוקדש להצלחת הלוחמים ולעילוי נשמת החללים | הזמר והידוענית נישאו כזכור לפני כחמישה חודשים (ברנז'ה)איציק אוחנה
בגלל השביעי באוקטובר | שר הביטחון הורה: סגר כללי ביהודה ושומרון ובעזה
שר הביטחון קיבל את המלצת צה"ל והורה על סגר כללי • המעברים ייסגרו ב-5 וב-7 באוקטובר על רקע ימי הציון | החרגות רק במקרים חריגים (צבא וביטחון)דוד הכהן
שמחה יהודית טהורה; כך חגגו את ההקפות שניות ב'ישועות יעקב'
שמחה יהודית אותנטית: בשטיבלעך המיתולוגיים 'ישועות יעקב' בשכונת 'מאה שערים' הוותיקה, חגגו המתפללים אמש בצאת חג שמחת תורה את מעמד ההקפות שניות מתוך התעלות | הציבור פיזזו עם ספרי התורה בשמחה כשבתוך מעגלי ריקודים נצפו אלו שפיזזו עם סטנדרים וחלקם נישאים על כתפי חבריהם | חיים גולדברג מגיש תיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים