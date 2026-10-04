תותחי מים קטלניים וארוחות חמות: כך טאיוואן גירשה סירה סינית

האם תצביע בבחירות הקרובות? מה דעתך על המפלגות החרדיות החדשות? והאם אתה מכיר את חברי הכנסת החדשים של יהדות התורה? כנסו והצביעו לסקר הבחירות של 'כיכר השבת' (חרדים)

כיכר השבת