מבזקים נוספים
האם אתה סומך על הח"כים החדשים ביהדות התורה? | כנסו והצביעו
האם תצביע בבחירות הקרובות? מה דעתך על המפלגות החרדיות החדשות? והאם אתה מכיר את חברי הכנסת החדשים של יהדות התורה? כנסו והצביעו לסקר הבחירות של 'כיכר השבת' (חרדים)כיכר השבת
התחזה לחייל מילואים במצוקה ועקץ עשרות קורבנות: סיפורו של הנוכל הסדרתי שנעצר
החשוד פנה לאזרחים והציג עצמו כמילואימניק במצוקה • ניצל באופן ציני מוגבלות פיזית של אישה בכיסא גלגלים | הוגשה נגדו הצהרת תובע (פשע ופלילים)קובי רוזן
תותחי מים קטלניים וארוחות חמות: כך טאיוואן גירשה סירה סינית
תקרית דרמטית בים סין הדרומי כמעט הבעירה את האזור, לאחר שספינה טאיוואנית תקפה ספינה סינית שפלשה למים הטריטוריאליים (חדשות בעולם)דני שפיץ
מרדף דרמטי במעבר: חשוד עם רכב גנוב פרץ את המחסום ונתפס אחרי מרדף | צפו
חשוד תושב כפר עקב ניסה לפרוץ מעבר ביטחוני עם רכב גנוב - שנגנב ממבשרת ציון • החשוד נבלם בעמודי חסימה והחל במרדף רגלי | נתפס על ידי לוחמי מג"ב (משטרה)דניאל הרץ
במקום גדולתו ענוותנותו; זקן המועצת הגר"מ מאיה הכניס את הנכה למעגל הריקודים
צפו בתיעוד מרגעי הוד בבית מדרשו של זקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה | המונים חגגו בהקפות שניות בהשתתפות רבנים ואישי ציבור, והרגע המרטיט שבו זקן המועצת הכניס נכה אל מעגל הריקודים (חרדים)חיים רוזנבוים
טרגדיה בירושלים: אישה חרדית כבת 70 נדרסה למוות בלב השכונה הוותיקה | סריקות אחר הנהג הפוגע
הולכת רגל חרדית כבת שבעים נפגעה באורח קטלני ממשאית ברחוב רשב"א פינת רמב"ן • צוותי החירום שהגיעו למקום, נאלצו למרבה הצער לקבוע את מותה בזירה | על פי הדיווחים הראשוניים מהזירה, נהג המשאית שלכאורה דרס את האישה נמלט מהמקום, והכוננים דיווחו, כי אין את המשאית בזירת התאונה (חדשות בארץ)כיכר השבת
נשאר מקום על הכתפיים? התואר החדש של הדיקטטור מצ'צ'ניה
גנרל צבא, גיבור רוסיה, גיבור צ'צ'ניה ואפילו אקדמאי לשם כבוד – ועכשיו נוסף לרשימה תואר צבאי בכיר לצד הכומתה האדומה שמזוהה עם יחידות העילית | "נשיאים ורוח" (חדשות בעולם)דני שפיץ
מ"אהבת שלום" וישיבת רש"י ועד "שושנים לדוד" ו"הר המור" • צפו בהקפות השניות
עם ישראל חגג במוצאי חג שמחת תורה ולאורך הלילה כולו את ההקפות השניות בהיכלי הישיבות ובבתי הכנסת | משה אריה ביקר בישיבת "אהבת שלום" שבראשות הגאון רבי יעקב הלל, בישיבת רש"י, בבית הכנסת "שושנים לדוד" ובישיבת "הר המור" ומגיש תיעוד מיוחד מהחגיגות הגדולות • צפו (חרדים)משה אריה