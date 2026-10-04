כל הערכות: אלו פיצויי הענק שמחכים לנוסעי טיסת פליי דובאי

בעלת דירה שהגישה תביעה חריגה נגד שכניה וטענה כי אדניות המרפסת שלהם גורמות נזק כבד למרפסתה נחלה כישלון צורב; המפקחת על רישום המקרקעין דחתה את התביעה בהחלטה חד־משמעית ואילצה את התובעת לשלם אלפי שקלים בגין הוצאות משפט ושכר טרחה (חוק ומשפט)

דניאל הרץ