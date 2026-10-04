טיסה אל המוות: כשהאויב מספר אחד שלכם מחליט להתאבד

פליט איראני מגולל את לילה הדמים בגורגאן: צלפים עם כוונות לייזר, משפחות שנורו בקור רוח ופעוט בן שנתיים שנפגע קשה בפניו • "הרמתי אותו מהמדרכה וגיליתי שמחצית מפרצופו נהרס" • שמונה חודשי מנוסה עם רגל פצועה, מחסה במכלאות בקר ובדירות חבויות, עד שנמלט על נפשו (העולם)

כיכר השבת