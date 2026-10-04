מבזקים נוספים
בן ארי על הדיון בבג"ץ: "אצלי לינץ׳, אצל אבו שחאדה כפפות משי"
ד"ר מיכאל בן ארי מתייחס לדיון בבג"ץ על מועמדות אבו שחאדה • "אצלי היה לינץ׳, אצלו רוגע מוחלט" | "בג"ץ לא רצה לנתץ את הקונספציה" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
נזק עצמי: תבעה את השכנים בגלל מים – ותשלם אלפי שקלים
בעלת דירה שהגישה תביעה חריגה נגד שכניה וטענה כי אדניות המרפסת שלהם גורמות נזק כבד למרפסתה נחלה כישלון צורב; המפקחת על רישום המקרקעין דחתה את התביעה בהחלטה חד־משמעית ואילצה את התובעת לשלם אלפי שקלים בגין הוצאות משפט ושכר טרחה (חוק ומשפט)דניאל הרץ
"עוצו עצה ותופר": כשראש הישיבה המוכר הלהיב את צעירי צאן | תיעוד
ראש ישיבת 'ארחות תורה' הגאון רבי ברוך דב דיסקין פצח בשירה עוצמתית בהקפות שניות שהתקיימו אמש בישיבה, הבחורים לא נותרו אדישים וקיפצו יחד עם ראש הישיבה (עולם הישיבות)חנני ברייטקופף
חשד למקרה אבולה בישראל: אדם ששב מקונגו מאושפז כעת בבידוד | הפרטים
אדם ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו פיתח חום ומאושפז בבידוד • תוצאות הבדיקות צפויות עוד היום | משרד הבריאות מזכיר: הנגיף אינו מועבר באוויר (חדשות בריאות)בני סולומון
בדרך אל הבריכה אשר בגבעון: שיירה ממוגנת, ניקבה עתיקה ורימונים שאיש אינו קוטף
ארבעה ג'יפים צה"ליים אבטחו את שני האוטובוסים הממוגנים בדרכם דרך כפר אל-ג'יב אל התל העתיק | ישראל שפירא ביקר בבריכה אשר גבעון | סיור מצולם (בארץ)ישראל שפירא
"הבנתי משהו מאוד חשוב": הגיבור מטיסת דובאי סיפר: אני לא דתי, אך היה לי ברור שאלך להגיד 'הגומל'
אסף רג'ואן שהיה אחד מהנוסעים שסייעו בגבורה ובאומץ להשתלט על המחבל בטיסה פרסם פוסט מרגש • גילה תובנה מיוחדת רק לאחר שהאירוע הסתיים | "לכל נוסע היה תפקיד" (בארץ)בני סולומון
אל-קאעידה מפיץ תיעודים מתא הטייס וקורא לפגוע בישראלים באוויר
ארגון הטרור מהלל את ניסיון חטיפת המטוס מדובאי לתל אביב • ביטאון התומכים מפרסם תמונות של 11 בספטמבר לצד תיעודי החטיפה האחרונה | "יומה של אימפריה הרשע האמריקאית יגיע" (בעולם)חזקי שטרן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM)אריאל שרפר