מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00

מבזקים נוספים
הרים את הפעוט בבכי: המפגין האיראני האמיץ תיאר את האכזריות הקשה
פליט איראני מגולל את לילה הדמים בגורגאן: צלפים עם כוונות לייזר, משפחות שנורו בקור רוח ופעוט בן שנתיים שנפגע קשה בפניו • "הרמתי אותו מהמדרכה וגיליתי שמחצית מפרצופו נהרס" • שמונה חודשי מנוסה עם רגל פצועה, מחסה במכלאות בקר ובדירות חבויות, עד שנמלט על נפשו (העולם)כיכר השבת
בגלל דברי האדמו"ר בהקפות: ההחלטה "הקשה" של הצלם החסידי | צפו
הצלם החסידי משה גולדשטיין החליט להתנתק מוואטסאפ ולעבור לטלפון כשר, בעקבות דברי האדמו"ר מצאנז בהקפות השניות • "קשה לי, זה כלי לפרנסה", הוא מודה • "אבל אפשר לחיות רגוע דרך המייל, ולראות שיש ילדים בבית גם" (ברנז'ה)איציק אוחנה
השוטר הרים את הכסאות ברכב - וזה מה שהתגלה שם מתחת | צפו
לוחמי מג"ב עוטף ירושלים סכלו ניסיון הברחה של שני שוהים בלתי חוקיים במעבר הטבעת, לאחר שאלו אותרור כשהם מסתתרים בצפיפות מתחת למושבי רכב פרטי. הלוחמים שחשדו ברכב ביצעו בידוק יסודי, חשפו את השב"חים ברצפת הרכב ועצרו אותם יחד עם הנהג החשוד בהסעתם להמשך חקירה | צפו (בארץ)קובי רוזן
חימוש גורלי: מצרים דורשת F-16 חדשים וישראל שותקת
מצרים הגישה בקשה רשמית ודיסקרטית לארצות הברית לרכישת מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-16 Viper Block 70 ישירות מקו הייצור; בירושלים בוחרים לשתוק בשקט רועם מול העסקה האסטרטגית שצפויה לשדרג דרמטית את חיל האוויר המצרי (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
בן ארי על הדיון בבג"ץ: "אצלי לינץ׳, אצל אבו שחאדה כפפות משי"
ד"ר מיכאל בן ארי מתייחס לדיון בבג"ץ על מועמדות אבו שחאדה • "אצלי היה לינץ׳, אצלו רוגע מוחלט" | "בג"ץ לא רצה לנתץ את הקונספציה" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
נזק עצמי: תבעה את השכנים בגלל מים – ותשלם אלפי שקלים
בעלת דירה שהגישה תביעה חריגה נגד שכניה וטענה כי אדניות המרפסת שלהם גורמות נזק כבד למרפסתה נחלה כישלון צורב; המפקחת על רישום המקרקעין דחתה את התביעה בהחלטה חד־משמעית ואילצה את התובעת לשלם אלפי שקלים בגין הוצאות משפט ושכר טרחה (חוק ומשפט)דניאל הרץ
"עוצו עצה ותופר": כשראש הישיבה המוכר הלהיב את צעירי צאן | תיעוד
ראש ישיבת 'ארחות תורה' הגאון רבי ברוך דב דיסקין פצח בשירה עוצמתית בהקפות שניות שהתקיימו אמש בישיבה, הבחורים לא נותרו אדישים וקיפצו יחד עם ראש הישיבה (עולם הישיבות)חנני ברייטקופף