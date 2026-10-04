מבזקים נוספים
בן ארי על הדיון בבג"ץ: "אצלי לינץ׳, אצל אבו שחאדה כפפות משי"
ד"ר מיכאל בן ארי מתייחס לדיון בבג"ץ על מועמדות אבו שחאדה • "אצלי היה לינץ׳, אצלו רוגע מוחלט" | "בג"ץ לא רצה לנתץ את הקונספציה" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
נזק עצמי: תבעה את השכנים בגלל מים – ותשלם אלפי שקלים
בעלת דירה שהגישה תביעה חריגה נגד שכניה וטענה כי אדניות המרפסת שלהם גורמות נזק כבד למרפסתה נחלה כישלון צורב; המפקחת על רישום המקרקעין דחתה את התביעה בהחלטה חד־משמעית ואילצה את התובעת לשלם אלפי שקלים בגין הוצאות משפט ושכר טרחה (חוק ומשפט)דניאל הרץ
חשד למקרה אבולה בישראל: אדם ששב מקונגו מאושפז כעת בבידוד | הפרטים
אדם ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו פיתח חום ומאושפז בבידוד • תוצאות הבדיקות צפויות עוד היום | משרד הבריאות מזכיר: הנגיף אינו מועבר באוויר (חדשות בריאות)בני סולומון
בדרך אל הבריכה אשר בגבעון: שיירה ממוגנת, ניקבה עתיקה ורימונים שאיש אינו קוטף
ארבעה ג'יפים צה"ליים אבטחו את שני האוטובוסים הממוגנים בדרכם דרך כפר אל-ג'יב אל התל העתיק | ישראל שפירא ביקר בבריכה אשר גבעון | סיור מצולם (בארץ)ישראל שפירא
"הבנתי משהו מאוד חשוב": הגיבור מטיסת דובאי סיפר: אני לא דתי, אך היה לי ברור שאלך להגיד 'הגומל'
אסף רג'ואן שהיה אחד מהנוסעים שסייעו בגבורה ובאומץ להשתלט על המחבל בטיסה פרסם פוסט מרגש • גילה תובנה מיוחדת רק לאחר שהאירוע הסתיים | "לכל נוסע היה תפקיד" (בארץ)בני סולומון
אל-קאעידה מפיץ תיעודים מתא הטייס וקורא לפגוע בישראלים באוויר
ארגון הטרור מהלל את ניסיון חטיפת המטוס מדובאי לתל אביב • ביטאון התומכים מפרסם תמונות של 11 בספטמבר לצד תיעודי החטיפה האחרונה | "יומה של אימפריה הרשע האמריקאית יגיע" (בעולם)חזקי שטרן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
מדבדב מזהיר: "המדיניות האמריקנית מובילה למרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון"
סגן יו"ר מועצת הביטחון הרוסית מאשים את וושינגטון בהובלת מדיניות פזיזה • הלחץ על איראן מוביל מדינות לראות בנשק גרעיני אמצעי הגנה הכרחי | תגובה חריפה למדיניות המערב (בעולם)יוסי נכטיגל