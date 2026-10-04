נזק עצמי: תבעה את השכנים בגלל מים – ותשלם אלפי שקלים

ד"ר מיכאל בן ארי מתייחס לדיון בבג"ץ על מועמדות אבו שחאדה • "אצלי היה לינץ׳, אצלו רוגע מוחלט" | "בג"ץ לא רצה לנתץ את הקונספציה" (פוליטי מדיני)

יוני גבאי