השוטר הרים את הכסאות ברכב - וזה מה שהתגלה שם מתחת | צפו

הצלם החסידי משה גולדשטיין החליט להתנתק מוואטסאפ ולעבור לטלפון כשר, בעקבות דברי האדמו"ר מצאנז בהקפות השניות • "קשה לי, זה כלי לפרנסה", הוא מודה • "אבל אפשר לחיות רגוע דרך המייל, ולראות שיש ילדים בבית גם" (ברנז'ה)

איציק אוחנה