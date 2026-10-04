השוטר הרים את הכסאות ברכב - וזה מה שהתגלה שם מתחת | צפו

מבזקים נוספים
בגלל דברי האדמו"ר בהקפות: ההחלטה "הקשה" של הצלם החסידי | צפו
הצלם החסידי משה גולדשטיין החליט להתנתק מוואטסאפ ולעבור לטלפון כשר, בעקבות דברי האדמו"ר מצאנז בהקפות השניות • "קשה לי, זה כלי לפרנסה", הוא מודה • "אבל אפשר לחיות רגוע דרך המייל, ולראות שיש ילדים בבית גם" (ברנז'ה)איציק אוחנה
חימוש גורלי: מצרים דורשת F-16 חדשים וישראל שותקת
מצרים הגישה בקשה רשמית ודיסקרטית לארצות הברית לרכישת מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-16 Viper Block 70 ישירות מקו הייצור; בירושלים בוחרים לשתוק בשקט רועם מול העסקה האסטרטגית שצפויה לשדרג דרמטית את חיל האוויר המצרי (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
בן ארי על הדיון בבג"ץ: "אצלי לינץ׳, אצל אבו שחאדה כפפות משי"
ד"ר מיכאל בן ארי מתייחס לדיון בבג"ץ על מועמדות אבו שחאדה • "אצלי היה לינץ׳, אצלו רוגע מוחלט" | "בג"ץ לא רצה לנתץ את הקונספציה" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
נזק עצמי: תבעה את השכנים בגלל מים – ותשלם אלפי שקלים
בעלת דירה שהגישה תביעה חריגה נגד שכניה וטענה כי אדניות המרפסת שלהם גורמות נזק כבד למרפסתה נחלה כישלון צורב; המפקחת על רישום המקרקעין דחתה את התביעה בהחלטה חד־משמעית ואילצה את התובעת לשלם אלפי שקלים בגין הוצאות משפט ושכר טרחה (חוק ומשפט)דניאל הרץ
"עוצו עצה ותופר": כשראש הישיבה המוכר הלהיב את צעירי צאן | תיעוד
ראש ישיבת 'ארחות תורה' הגאון רבי ברוך דב דיסקין פצח בשירה עוצמתית בהקפות שניות שהתקיימו אמש בישיבה, הבחורים לא נותרו אדישים וקיפצו יחד עם ראש הישיבה (עולם הישיבות)חנני ברייטקופף
חשד למקרה אבולה בישראל: אדם ששב מקונגו מאושפז כעת בבידוד | הפרטים
אדם ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו פיתח חום ומאושפז בבידוד • תוצאות הבדיקות צפויות עוד היום | משרד הבריאות מזכיר: הנגיף אינו מועבר באוויר (חדשות בריאות)בני סולומון
בדרך אל הבריכה אשר בגבעון: שיירה ממוגנת, ניקבה עתיקה ורימונים שאיש אינו קוטף
ארבעה ג'יפים צה"ליים אבטחו את שני האוטובוסים הממוגנים בדרכם דרך כפר אל-ג'יב אל התל העתיק | ישראל שפירא ביקר בבריכה אשר גבעון | סיור מצולם (בארץ)ישראל שפירא
"הבנתי משהו מאוד חשוב": הגיבור מטיסת דובאי סיפר: אני לא דתי, אך היה לי ברור שאלך להגיד 'הגומל'
אסף רג'ואן שהיה אחד מהנוסעים שסייעו בגבורה ובאומץ להשתלט על המחבל בטיסה פרסם פוסט מרגש • גילה תובנה מיוחדת רק לאחר שהאירוע הסתיים | "לכל נוסע היה תפקיד" (בארץ)בני סולומון