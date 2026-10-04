מבזקים נוספים
צרפת בוערת: 400 בתי ספר נסגרו, 3,000 תלמידים נעצרו - והמורים מצטרפים למחאה
כ-400 בתי ספר תיכוניים נסגרו או נחסמו לחלוטין ברחבי צרפת | אש הוצתה ברחובות ובחזיתות של בתי הספר, רכבי חירום וכבאות הושחתו או הוצתו | כ-3,000 תלמידים נעצרו, למעלה מ-300 שוטרים נפצעו | התלמידים מוחים על מחסור במורים, צפיפות בכיתות ותשתיות לקויות (בעולם)כיכר השבת
ההערכה אחרי חקירת המחבל - ואזרחות הטייסים שהצילו את המטוס
חקירה ישראלית מעריכה כי הטייס העומאני פעל באופן עצמאי כ"מפגע בודד" | במקביל נחשף כי טייסי התגבור שהצילו את המטוס ברגע האמת היו, בניגוד לדיווחים קודמים, אזרחי דרום אפריקה וניו זילנד (בארץ)חזקי שטרן
בעוד חודש זה קורה: בחירות האמצע שיקבעו את עתידו של טראמפ - וזה מה שאומרים הסקרים
בחירות האמצע בארצות הברית יתקיימו בעוד פחות מחודש בהתאם לחוקה האמריקנית | בבחירות יתמודדו מספר מושבים בסנאט וכלל המושבים בבית הנבחרים | הקונגרס שנמצא כעת בשליטה רפבוליקנית מלאה עשוי לעבור כולו - לידי המפלגה הדמוקרטית | המפלגה הרפובליקנית בפחד מהתגובה של טראמפ - וזה מה שאומרים הסקרים (בעולם)ישראל גראדווהל
טראמפ זעם וקילל בקללות גסות - ושיגר איום הזוי במיוחד
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ השתמש במהלך נאומו באוהיו בשפה גסה במיוחד שלא ניתן להעלות על הכתב, מול מיליוני צופים בשידור חי | הסקרים מראים כי מצבה של המפלגה הרפובליקנית בבחירות הקרובות גרוע במיוחד (חדשות)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
תמונות של סינוואר וערפאת בבית הספר | המנהלת לשוטרים: "הם גיבורים"
שוטרי מחוז ש״י, בלשי תחנת מעלה אדומים ולוחמי מג״ב איו״ש פשטו במהלך הלילה על בית ספר - בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על תכני הסתה ועידוד טרור שהוצגו במקום. במהלך הביתור והחיפושים אותרו שלטים ותמונות של רבי מרצחים, בהם יחיא סינוואר ויאסר ערפאת, לצד חומרי הסתה נגד מדינת ישראל. מנהלת בית הספר, תושבת המקום בשנות ה-50 לחייה, הטיחה בכוחות כי מדובר ב"גיבורי פלסטין". היא נעצרה מיידית | צפו (בארץ)קובי אטינגר
כדור אש מהשמים: הנהגים עצרו בחריקות בלמים
תיעוד חדש מהבירה האוקראינית חושף את עוצמת הפגיעה באחד הגשרים המרכזיים של קייב (חדשות בעולם)דני שפיץ