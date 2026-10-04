מבזקים נוספים
ברדלה הכחיש את הטענות החמורות - העיתון הציג צילומי מסך | הדרמה בצרפת
אחרי הכחשתו של ז'ורדן ברדלה, נשיא מפלגת הימין RN אודות הטענות לתכתובות אנטישמיות, העיתון המאשים פרסם ביום חמישי צילומי מסך מרשיעים | מבוכה גדולה במפלגה המובילה בכל הסקרים, כך הגיבה לה-פן (חדשות)ישראל גראדווהל
החל מהלילה: הורדה משמעותית במחיר שתשלמו על כל ליטר דלק
המחיר לליטר דלק בנזין יעמוד החל מהלילה על 7.77 שקלים בלבד. זאת לאחר שיכנס לתוקף הצו להורדת מס הבלו עליו חתם היום שר האוצר בצלאל סמוטריץ' (כלכלה)בני סולומון
העתיד כבר כאן: המקצועות שאף אחד לא סיפר לכם עליהם
בעוד משרות ההייטק הפשוטות חוות צניחה חדה בביקוש, עולם חדש של תעסוקה נפתח עם מספר מסלולים ממוקדים, קצרים ויוצאי דופן. מגוון התוכניות מיועדות לגברים חרדים בגילאי 21–32 • ההרשמה פתוחה לימים ספורים בלבד • כל הפרטיםאסף מגידו
צרפת בוערת: 400 בתי ספר נסגרו, 3,000 תלמידים נעצרו - והמורים מצטרפים למחאה
כ-400 בתי ספר תיכוניים נסגרו או נחסמו לחלוטין ברחבי צרפת | אש הוצתה ברחובות ובחזיתות של בתי הספר, רכבי חירום וכבאות הושחתו או הוצתו | כ-3,000 תלמידים נעצרו, למעלה מ-300 שוטרים נפצעו | התלמידים מוחים על מחסור במורים, צפיפות בכיתות ותשתיות לקויות (בעולם)כיכר השבת
ההערכה אחרי חקירת המחבל - ואזרחות הטייסים שהצילו את המטוס
חקירה ישראלית מעריכה כי הטייס העומאני פעל באופן עצמאי כ"מפגע בודד" | במקביל נחשף כי טייסי התגבור שהצילו את המטוס ברגע האמת היו, בניגוד לדיווחים קודמים, אזרחי דרום אפריקה וניו זילנד (בארץ)חזקי שטרן
בעוד חודש זה קורה: בחירות האמצע שיקבעו את עתידו של טראמפ - וזה מה שאומרים הסקרים
בחירות האמצע בארצות הברית יתקיימו בעוד פחות מחודש בהתאם לחוקה האמריקנית | בבחירות יתמודדו מספר מושבים בסנאט וכלל המושבים בבית הנבחרים | הקונגרס שנמצא כעת בשליטה רפבוליקנית מלאה עשוי לעבור כולו - לידי המפלגה הדמוקרטית | המפלגה הרפובליקנית בפחד מהתגובה של טראמפ - וזה מה שאומרים הסקרים (בעולם)ישראל גראדווהל
טראמפ זעם וקילל בקללות גסות - ושיגר איום הזוי במיוחד
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ השתמש במהלך נאומו באוהיו בשפה גסה במיוחד שלא ניתן להעלות על הכתב, מול מיליוני צופים בשידור חי | הסקרים מראים כי מצבה של המפלגה הרפובליקנית בבחירות הקרובות גרוע במיוחד (חדשות)כיכר השבת