כ-400 בתי ספר תיכוניים נסגרו או נחסמו לחלוטין ברחבי צרפת | אש הוצתה ברחובות ובחזיתות של בתי הספר, רכבי חירום וכבאות הושחתו או הוצתו | כ-3,000 תלמידים נעצרו, למעלה מ-300 שוטרים נפצעו | התלמידים מוחים על מחסור במורים, צפיפות בכיתות ותשתיות לקויות (בעולם)

כיכר השבת