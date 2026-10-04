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טראמפ זעם וקילל בקללות גסות - ושיגר איום הזוי במיוחד
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ השתמש במהלך נאומו באוהיו בשפה גסה במיוחד שלא ניתן להעלות על הכתב, מול מיליוני צופים בשידור חי | הסקרים מראים כי מצבה של המפלגה הרפובליקנית בבחירות הקרובות גרוע במיוחד (חדשות)כיכר השבת
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לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
תמונות של סינוואר וערפאת בבית הספר | המנהלת לשוטרים: "הם גיבורים"
שוטרי מחוז ש״י, בלשי תחנת מעלה אדומים ולוחמי מג״ב איו״ש פשטו במהלך הלילה על בית ספר - בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על תכני הסתה ועידוד טרור שהוצגו במקום. במהלך הביתור והחיפושים אותרו שלטים ותמונות של רבי מרצחים, בהם יחיא סינוואר ויאסר ערפאת, לצד חומרי הסתה נגד מדינת ישראל. מנהלת בית הספר, תושבת המקום בשנות ה-50 לחייה, הטיחה בכוחות כי מדובר ב"גיבורי פלסטין". היא נעצרה מיידית | צפו (בארץ)קובי אטינגר
כדור אש מהשמים: הנהגים עצרו בחריקות בלמים
תיעוד חדש מהבירה האוקראינית חושף את עוצמת הפגיעה באחד הגשרים המרכזיים של קייב (חדשות בעולם)דני שפיץ
התקיפה האלימה בדירה: פצוע נפטר מפצעיו, הבוקר נעצרו 3 חשודים
חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) במרחב ירקון עצרו הבוקר שלושה תושבי הרצליה בחשד למעורבות בתקיפה קשה ואכזרית בדירה בעיר. הקורבן, שאותר כשהוא מחוסר הכרה ומורדם ומונשם במשך כחודש, נפטר לאחרונה מפצעיו בבית החולים (בארץ)קובי רוזן
450 טון חומר נפץ: חיסול עיר המקלט של חיזבאללה | תיעוד
מבצע בן ארבעה שלבים הוביל להשמדת תוואי באורך 2 ק"מ • מנהרות עמוקות מלאות בנשק ומזון שהוקמו על ידי איראן | כך נראה תהליך ההשמדה (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
פני מלך; צפו בתיעוד העוצמתי מהושענא רבה והקפות שניות בצל האדמו"ר מגור
התרגשות עצומה אחזה בימים האחרונים רבבות חסידי גור, עם הופעתו המרגשת של האדמו"ר בהיכל ביהמ"ד הגדול בימי הושענא רבה ושמחת תורה לפני חסידיו שציפוי בכיליון עיניים לראות פני מלך, לאחר מספר ימי חולשה שקדמו לחג | שוקי לרר מגיש גלריה עוצמתית וענקית מתפילת הושענא רבה והקפות שניות בצאת החג בצל הקודש (חסידים)חיים רוזנבוים