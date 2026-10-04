החל מהלילה: הורדה משמעותית במחיר שתשלמו על כל ליטר דלק

שוטרי מחוז ש״י, בלשי תחנת מעלה אדומים ולוחמי מג״ב איו״ש פשטו במהלך הלילה על בית ספר - בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על תכני הסתה ועידוד טרור שהוצגו במקום. במהלך הביתור והחיפושים אותרו שלטים ותמונות של רבי מרצחים, בהם יחיא סינוואר ויאסר ערפאת, לצד חומרי הסתה נגד מדינת ישראל. מנהלת בית הספר, תושבת המקום בשנות ה-50 לחייה, הטיחה בכוחות כי מדובר ב"גיבורי פלסטין". היא נעצרה מיידית | צפו (בארץ)

קובי אטינגר