מבזקים נוספים
לנגיד נולד נכד במזל טוב - הוא בחר לציין את זה בדרך מעניינת במיוחד
הנגיד החשוב הרב שלמה יהודה רכניץ בחר לציין את הולדת נכדו בדרך ייחודית רק לו: תרומה של מיליוני דולרים לאברכים שקיבלו תוספת שמנה לחג | כל הפרטים על התרומה הנדיבה של הנגיד לעולם התורה (עולם הישיבות)חנני ברייטקופף
כִּי הִיא לָנוּ עֹז וְאוֹרָה; תיעוד ענק ומרהיב מכל חג הסוכות בצל האדמו"ר מויז'ניץ
חג הסוכות, הושענא רבה ושמחת תורה עברו על רבבות חסידי ויז'ניץ מתוך שמחה, כאשר זכו לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר בעבודת הנענועים בימי המועד, ובעריכת השולחנות הטהורים של שמחת בית השואבה בלילי האישפוזין | ביום הושענא רבה ושמחת תורה ירד האדמו"ר לפני התיבה בתפילות היום | אמש, בסיום הימים הנעלים ערך את שולחנו הטהור נעילת החג במשך שעות ארוכות (חסידים)חיים רוזנבוים
מפלגה בבריטניה מקבלת החלטה דרמטית נגד ישראל - שלא נותרה חייבת
ההצעה עברה ברוב של 56% בכנס המפלגה בברייטון • קוראת להקמת מדינה פלסטינית אחת ללא אזכור ישראל | משרד החוץ: 'הפסיקו לתפקד כמפלגה והפכו לגוף תומך טרור' (בעולם)כיכר השבת
התיעודים מבית מתתיהו, פוניבז' ו'עטרת' - והניצחון של שורדי הנובה | מעייריב
אמונה בשחקים: שרשרת הניסים בטיסה מדובאי | דרמה בצאנז: הבטחת האדמו"ר הובילה להחלטה אמיצה של צלם החסידות משה גולדשטיין | הבשורה של האדמו"ר מבאיאן לאלפי החסידים | עם שלם רקד עם הדמעות: כך נראו ההקפות השניות במלאת 3 שנים לטבח (מעייריב)כיכר השבת
שלוש שנים לשמחת תורה הנורא: ההחלטות הדרמטיות של צה"ל - כדי למנוע את הטבח הבא
שלוש שנים עברו מאז שמחת תורה תשפ"ד, יום בו נרצחו אלפי יהודים בגלל היותם יהודים | צה"ל הפיק לקחים והורה על שינויים דרמטיים באופן הפעלת הכוחות, פריסה ביישובים ומהלכים נוספים | אלו המסקנות של התחקיר - וההחלטות לעתיד (צבא)כיכר השבת
שלוש שנים לשמחת תורה הנורא: ההחלטות הדרמטיות של צה"ל - כדי למנוע את הטבח הבא | כל הפרטים
שלוש שנים עברו מאז שמחת תורה תשפ"ד, יום בו נרצחו אלפי יהודים בגלל היותם יהודים | צה"ל הפיק לקחים והורה על שינויים דרמטיים באופן הפעלת הכוחות, פריסה ביישובים ומהלכים נוספים | אלו המסקנות של התחקיר - וההחלטות לעתיד (צבא)כיכר השבת
צי הצללים של איראן תקוע בים: 20 מכליות ללא דלק
כ-20 מכליות נפט איראניות ריקות נסחפות מול חופי סרי לנקה • ארה"ב מפעילה לחץ דיפלומטי למנוע אספקת מזון ודלק לצוותים | המצור שמחניק את כלכלת טהרן (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
בדבקות עליונה; הושענא רבה והקפות שניות בצל הרבי מרחמסטריווקא
האדמו"ר מרחמסטריווקא עבד את קונו בסילודין ולמעלה מהשגת הזמן בשעות לא שעות, במהלך יום הושענא רבה ובהמשך ביום חג שמחת תורה | שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב ומלא הוד מעבודת הקודש בנענועים ביום הושענא רבה, ובהמשך ממעמד ההקפות שניות בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים (חסידים)חיים רוזנבוים