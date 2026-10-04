כוח G עצום על הגוף: זה מה שהרגישו הנוסעים בזמן צלילת המטוס 

תיעוד מלא הוד מעבודת הקודש המרוממת של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בנענועים ביום הושענא רבה, וכן תיעודים מיוחדים מעריכת השולחן הטהור במוצאי יו"ט שמיני עצרת ושמחת תורה | בעת עריכת הטיש בנעילת החג פצחו זקני החסידים בריקוד 'קאדצ'קע' על השולחן, תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה האדירה, בעוד פרחי החסידים מרקידים את הפארנצעס בשמחה (חסידים)

חיים רוזנבוים